Dall'ingresso di Liberty Media la F1 ha dato un impulso decisivo ad un proprio mutamento interiore, ma si è anche aperta a nuovi mercati. Ogni anno, infatti, i Gran Premi in calendario aumentano sempre di più e nuovi paesi fanno il proprio ingresso nella classe regina del motorsport.

Nelle ultime ore, stando a quanto riportato dal quotidiano locale Mi Diario, sarebbe trapelato uno studio di fattibilità firmato Mallol Arquitectos di un possibile GP nella Città di Panama.

Gran Premio di Panama

I progetti sarebbero datati ottobre 2019 e per ora non trovano conferme né da parte dell'azienda che li avrebbe disegnati né da parte dei vertici della F1. Stando allo studio la pista si dipanerebbe per 5 Km circa con rettilineo principale e paddock posti praticamente nella zona costiera della città.

Il Gran Premio dovrebbe vedere la luce nel marzo 2022 e sarebbe una grande opportunità per la Città di Panama che potrebbe così mostrarsi al mondo in tutta la sua bellezza mozzafiato. Il circuito inoltre, sempre stando a questo presunto studio, sarebbe posto in una posizione davvero ideale, vicino ad hotel e a spazi aperti dove poter organizzare eventi per i tifosi.

La gara messicana e quella di Interlagos anche quest'anno hanno dimostrato che in Sud America c'è tanta voglia di F1 quindi i vertici di Liberty Media potrebbero decidere di affidare a Panama l'organizzazione di un nuovo evento in quelle zone. Naturalmente sono voci che dovranno poi essere confermate dai diretti interessati, ma per ora, il progetto trapelato sembra decisamente avvincente, chissà che le monoposto non possano presto, davvero approdare nel capoluogo panamense.