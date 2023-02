F1 | Alfa Romeo: un fondo diverso nel filming day di Barcellona

Carica lettore audio

La nuova monoposto curata da Jan Monchaux si è presentata sul tracciato di Montmelò con un fondo che è già molto diverso da quello osservato nei rendering diffusi dopo la presentazione di Zurigo: nel bordo d’uscita del marciapiede laterale sono scomparse i nove flap che avevano caratterizzato la macchina nelle immagini del lancio, per lasciare il posto a un fondo decisamente più convenzionale.

Il team svizzero ha prestato particolare attenzione alla parte posteriore della vettura, che presenta pance e un retrotreno molto rivisto dopo aver modificato il sistema di raffreddamento con la sistemazione dei radiatori inclinati un luogo di quelli orizzontali…

Oltre a curare le riprese commerciali con la nuova livrea nera e rossa per soddisfare le necessità promozionali degli sponsor, il team Alfa Romeo ha cercato di raccogliere le prime informazioni per capire se il porpoising, il fastidioso fenomeno del saltellamento alle alte velocità è stato adeguatamente controllato.

“Siccome abbiamo solo tre giorni di test in Bahrain prima del GP di apertura – ha detto il direttore tecnico Jan Monchaux -, non ci possiamo permettere il lusso di perdere nemmeno un minuto a Sakhir”.

Il filming day, allora, si è rivelato ideale per trarre le prime indicazioni sulla C43 che ha adottato una configurazione aerodinamica molto diversa dalla monoposto dello scorso anno.

“Il debutto della C43 è stato un momento cruciale: segna l'inizio della nostra stagione in pista e dimostra davvero quanto sia vicino l'inizio del campionato. Oggi è stato importante capire che tutto fosse a posto, non solo sulla macchina ma anche nella squadra, in vista di quello che sarà un avvio cruciale del campionato. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato sulla monoposto, e ovviamente anche i nostri partner Ferrari, per averci portato fin qui”.

L'Alfa Romeo resta a Barcellona anche domani: il team di Hinwil si concederà un secondo giorno di filming day con entrambi i piloti, cui si aggiungerà anche Theo Pourchaire, completando la preparazione dei test pre-stagionali previsti in Bahrain.