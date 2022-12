F1 | Alfa Romeo: ufficiale, Vasseur lascia a gennaio per Ferrari

Carica lettore audio

Frederic Vasseur lascia l’Alfa Romeo F1. L’annuncio ufficiale è arrivato stamane dalla squadra svizzera, confermando la nostra anticipazione e le indiscrezioni iniziate a trapelare ad inizio autunno secondo le quali il cinquantaquattrenne manager francese era già indirizzato verso Maranello.

Il team principal del team di Hinwil, nonché amministratore delegato di Sauber Motorsport, lascerà l’azienda nel mese di gennaio, dopo sei stagioni trascorse al timone della squadra. “L'annuncio segna l'ultimo capitolo di un percorso di crescita personale e professionale sia per la squadra che per l'uomo – recita il comunicato della squadra - un viaggio che è culminato con la conquista del sesto posto nella classifica Costruttori 2022, ovvero il suo miglior risultato ottenuto dal team negli ultimi dieci anni”.

“Mentre mi preparo a concludere la mia avventura in Alfa Romeo F1 – ha dichiarato Vasseur - posso ripensare con affetto a questi sei anni. Ho un debito di gratitudine nei confronti di ogni singolo dipendente della squadra, poiché sono loro che hanno permesso al team di tornare a scalare posizioni".

"Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo svolto tutti insieme, come squadra e come azienda, e ancora di più delle solide basi che abbiamo gettato in ottica futura. Ma ciò di cui sono più orgoglioso sono le persone che hanno reso tutto questo possibile, grandi professionisti che col passare del tempo sono diventati anche degli amici. Ho imparato molto durante il mio periodo come CEO e Team Principal, e credo che ogni giorno mi abbia in qualche modo preparato ad affrontare ciò che verrà”.

“Frederic ha garantito al nostro team sei anni di leadership stimolante e di duro lavoro – ha commentato il presidente del consiglio di amministrazione Sauber, Finn Rausing - aiutandoci a ricostruire la nostra azienda e il nostro team".

"Ha saputo spronare ognuno di noi a dare il massimo, e i risultati sempre più positivi che abbiamo ottenuto testimoniano la qualità del suo contributo. È stato il primo a credere nel nostro progetto, e lascia la squadra in una posizione molto più forte e sana rispetto a quando sei anni fa è arrivato al timone del team. Crediamo che la squadra sia pronta per un brillante futuro, ed è tutto ciò che si poteva chiedere a Frederic”.

L’annuncio della Alfa Romeo F1 è andato oltre la conferma della conclusione del rapporto lavorativo con Vasseur, tracciando un bilancio dei suoi sei anni trascorsi al timone della squadra. “Questo è un momento che segna la fine di un'era – sottolinea - un momento in cui evidenziare i cambiamenti avvenuti sotto la guida di Vasseur. La nomina di Fred nel 2017 è stato uno dei primi atti del nuovo azionista della squadra (Finn Rausing)".

"All’inizio del suo mandato Fred ha trovato una squadra bloccata in fondo alla griglia e senza la possibilità di attirare talenti, ma attraverso un lavoro incessante e ad una gestione accorta, le cose sono migliorate. I piazzamenti in zona punti sono diventati un obiettivo regolare, i partner hanno iniziato ad apparire sulle carrozzerie un tempo vuote delle monoposto, ed il numero dei dipendenti è iniziato ad aumentare”.

“Frederic Vasseur – conclude il comunicato - lascia una squadra sostenuta da nuovi partner, una forza lavoro in crescita e con un brillante futuro come team di lavoro che presto potrà contare su un nuovo partner. Ci lascia un amico, un mentore, un capo in grado di estrarre il meglio dai suoi incarichi, e mentre ci apprestiamo ad entrare in un nuovo capitolo della storia della nostra squadra, ci mancheranno i sorrisi e le battute che lo hanno sempre accompagnato nel nostro quartier generale di Hinwil. Grazie e buona fortuna Fred, faremo il tifo per te ovunque tu vada”.