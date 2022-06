F1 | Alfa Romeo sveglia Milano girando con Bottas

Carica lettore audio

Bella l’idea dell’Alfa Romeo, a riprova che non c’è solo la Red Bull capace di sorprendere con video spettacolari e iconici. La Casa del Biscione ha deciso di festeggiare oggi i 112 anni dalla fondazione a Milano e ha reso omaggio alla città meneghina celebrando l’anniversario con un evento esclusivo: Valtteri Bottas ha portato la passione dell'Alfa Romeo nelle strade immortali che hanno dato vita al marchio.

Il pilota dell'Alfa Romeo F1 Team ORLEN Valtteri Bottas ha guidato la C33 del 2013 ricolorata svegliando la Città di Milano, partendo da Piazza Duomo, area box, per passare da Piazza San Babila, Porta Nuova, la Stazione Centrale e l'avveniristico quartiere City Life, prima di concludere la sua corsa nel nuovo flagship store dell'Alfa Romeo in via Gattamelata.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Photo by: Alfa Romeo

L’arrivo non va frainteso, non è stata una scelta di marketing, ma di legame alle radici: questa è l’area nella quale sorgeva il Portello, il primo sito produttivo del marchio, dove l’Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, diventata poi famosa come ALFA, venne introdotta nel mondo, segnando l’inizio di una straordinaria storia automobilistica che ha toccato la Formula 1 in epoche molto diverse.

Bottas si è divertito molto per essere protagonista di questa incredibile opportunità: il finlandese con la C42 sta vivendo una stagione molto positiva che lo vede all’ottavo posto nel mondiale piloti. Insieme a Guanyu Zhou, presente a Milano, la squadra del Biscione si è portata al sesto posto nel mondiale Costruttori a sole sei lunghezze dall’Alpine.

Valtteri Bottas ha girato a Milano con i colori Alfa Romeo sulla Sauber C33 Photo by: Alfa Romeo