F1 | Alfa Romeo: problemi a far girare Pourchaire nelle Libere 1

Nel 2022 tutte le scuderie di Formula 1 sono tenute a lasciare fermo almeno uno dei propri piloti titolari e fare spazio a un debuttante nel primo turno di prove libere dei Gran Premi, così come previsto dal regolamento sportivo.

Il team Alfa Romeo si trova ora in una condizione poco vantaggiosa. Se a inizio stagione ha potuto sfruttare lo status di esordiente di Guan Yu Zhou, smarcando già la sua "panchina" proprio in suo favore nella gara d'apertura della stagione, diversa è la situazione per ciò che riguarda Valtteri Bottas.

Il finlandese deve ancora rinunciare alla prima sessione di prove libere della stagione per fare spazio a Theo Pourchaire, pilota ART di FIA F2. Stando a quanto affermato da Frédéric Vasseur, team principal della squadra svizzera, il piano originale avrebbe previsto l'utilizzo del francese al Gran Premio di Francia.

Tuttavia, in seguito alla cancellazione del GP di Russia, l'organizzazione della F2 ha spostato l'evento che doveva svolgersi a Sochi e ha scelto proprio il Paul Ricard per sostituire la gara saltata.

Vasseur ha affermato che Pourchaire non potrà girare nelle Libere 1 al volante della C42 in alcun evento che prevede la presenza della F2 a supporto della Formula 1. Non sarà possibile nemmeno impiegarlo nei fine settimana con il format differenziato, quello con la Sprint Race al sabato, il che andrà a escludere il Red Bull Ring - pista su cui si correrà il GP d'Austria questo fine settimana - e Interlagos, previsto nella seconda parte della stagione.

Il vincitore della gara Theo Pourchaire, ART Grand Prix Photo by: Alfa Romeo

Vasseur ha aggiunto che anche a Singapore non sarà possibile impiegare Theo perché ci sono troppi rischi, quelli creati dai circuiti cittadini, mentre Suzuka è ritenuta troppo impegnativa per un debuttante. C'è poi un altro problema non da sottovalutare: Bottas è già stato costretto a saltare diversi primi turni di prove libere a causa di problemi d'affidabilità della C42 e c'è necessità di farlo girare il più possibile.

Non è tutto, perché Pirelli sta pianificando di utilizzare 2 o 3 sessioni di Libere 2 nel corso della stagione per testare i prototipi delle gomme 2023 e Vasseur afferma che combinarle con una sessione di Libere 1 in cui corre un debuttante sarebbe troppo dispendioso e non farebbe certamente bene alla preparazione delle qualifiche e della gara per Bottas.

"Pensavamo di fare Le Castellet con Theo", ha detto Vasseur quando gli è stato chiesto dei piani della squadra. "Ma ora a Le Castellet ci sono le F2, che sono state cambiate a causa di Sochi".

"Dobbiamo trovare un posto a fine stagione. Non è così facile perché non si vuole fare a Singapore. Il Giappone è difficile per un esordiente, ed è difficile anche per chi, alla guida della vettura, non ha corso in Giappone nelle ultime due stagioni".

"Ci sono le gare sprint e probabilmente ci saranno due o tre gare in cui dovremo fare il test degli pneumatici. Ciò significa che le FP2 non saranno sufficienti e che è difficile avere un rookie nelle FP1 e le prove di pneumatici nelle FP2".

"Il Messico potrebbe funzionare, il team di Austin potrebbe funzionare. Ma loro [Pirelli] dovranno fare i test sulle gomme. E credo che dipenderà anche dalle condizioni meteo".

Sino a ora solo tre esordienti hanno potuto girare nel primo turno di prove libere nel corso di questa stagione. E' accaduto a Zhou in Bahrain, nelle Libere 1 del Gran Premio di Spagna quando Nyck De Vries ha girato con la Williams e Juri Vips ha fatto lo stesso, ma al volante della Red Bull RB18.