Alfa Romeo: ecco Raikkonen a Fiorano sulla C39

L'Alfa Romeo festeggia il San Valentino sulla pista di Fiorano. Kimi Raikkonen, come l'anno scorso, è stato chiamato a portare al debutto la C39 con il motore Ferrari sul tracciato del Cavallino per effettuare uno shakedown in vista dei test invernali collettivi che inizieranno a Barcellona il 19 febbraio, dove la macchina disegnata da Luca Furbatto sarà presentata con i colori ufficiali.

La C39, infatti, è stata colorata con una bellissima livrea camouflage grigia che il centro stile Alfa Romeo ha dedicato allo storico Biscione che compare in un cuore rosso che campeggia sul cofano motore e sul muso.

Kimi, con una tuta ignifuga tutta nera, ha messo in moto alle 9,37 per muovere i primi passi con la F1 mossa dalla power unit Ferrari.

La monoposto estremizza i concetti outwash lanciati l'anno scorso sull'ala anteriore e mantiene il suo concetto costruttivo, avendo esasperato l'innalzamento dei triangoli delle sospensioni proprio come ha fatto la McLaren sulla MCL35 per liberare i flussi aerodinamici inferiori e migliorare l'efficienza.

Per una descrizione della vettura vi rimandiamo a più tardi...