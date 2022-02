F1 | Alfa Romeo: presentazione il 27 febbraio dopo i test di Barcellona

Carica lettore audio

L’Alfa Romeo arriverà per ultima: la nuova monoposto si scoprirà nei colori ufficiali soltanto il 27 febbraio alle ore 9:00, vale a dire due giorni dopo la conclusione dei test pre-season di Barcellona.

Monoposto Alfa Romeo Racing 2022 F1 Photo by: Alfa Romeo

La squadra di Hinwil, non tradendo una tradizione che più di una volta l'ha vista scendere in pista nello shakedown con una livrea camouflage studiata dal Centro Stile Alfa Romeo,l'ultima volta nel 2020, parteciperà regolarmente ai collaudi sulla pista di Montmelò dal 23 al 25 febbraio, ma mostrerà la nuova monoposto solo la domenica dopo i test nella configurazione definitiva con cui disputerà la stagione 2022.

In questo caso il team diretto da Fred Vasseur si allineerebbe alle richieste di F1 che avrebbe preferito che i team si presentassero al debutto in pista con una colorazione da test, per mostrare i colori ufficiali solo in occasione della seconda sessione collettiva che sarà in programma in Bahrain dal 10 al 13 marzo. Molte squadre hanno rifiutato questa opportunità, ma a Hinwil hanno assecondato il piano del promotore.

La monoposto curata da Jan Monchaux rappresenterà una discontinuità rispetto agli anni scorsi perché manterrà power unit e ingranaggeria del cambio Ferrari, mentre rinuncerà alla scatola della trasmissione e alla sospensione posteriore di Maranello, lasciando intendere che la vettura a effetto suolo svizzera avrà una filosofia costruttiva diversa dalla F1-75.

Sarà interessante scoprire in Spagna quale livrea speciale sarà stata studiata dall’Alfa Romeo per celebrare il debutto in Catalunya di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou.

Team Vettura Data di presentazione Mercedes W13 E Performance 18 febbraio Red Bull Racing RB18 ? Ferrari F1-75 17 febbraio McLaren MCL36 11 febbraio Alpine A522 21 febbraio AlphaTauri AT03 14 febbraio Aston Martin Racing AMR22 10 febbraio Williams Alfa Romeo Racing C42 27 febbraio Haas F1

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images