F1 | Alfa Romeo: novità a Singapore per riprendere la Williams

Alfa Romeo è tornata a prendere punti dopo 6 gare dall'ultima volta, ossia dal Gran Premio del Canada, e lo ha fatto nella sua gara di casa, a Monza, davanti ai suoi tifosi.

Una bella notizia, funestata però dalla presa di coscienza di aver visto scappare la Williams nel Mondiale Costruttori grazie ai 10 punti portati a casa dal team di Grove tra Zandvoort e la gara brianzola.

Williams, grazie al settimo posto di ieri ottenuto da Alexander Albon, si è portata a 21 punti complessivi, rendendo più saldo il settimo posto nel Mondiale Costruttori. Haas F1 Team, che si trovava a pari punti due gare fa, ora è ottava e staccata di 10 punti.

Alfa Romeo, invece, è nona con 10 punti totalizzati, appena uno più indietro rispetto ad Haas, ma Williams è scappata a più 11 quando mancano 8 gare alla fine della stagione. A Grove è chiaro che le occasioni di prendere altri punti saranno poche nel corso delle prossime gare. Solo sulle piste a basso carico aerodinamico ci saranno nuove opportunità e queste sono ormai ridotte all'osso.

A Hinwil, invece, credono nella rimonta. Ci credono così tanto che a Singapore, prossimo appuntamento del Mondiale 2023, gli uomini diretti da Alessandro Alunni Bravi porteranno un nuovo pacchetto di novità per le monoposto italo-svizzere, con il preciso intento di recuperare terreno e battere i rivali britannici per la settima piazza nel Costruttori.

A ufficializzare l'arrivo di nuove componenti per Alfa Romeo a Singapore è stato Valtteri Bottas, reduce dal decimo posto di Monza.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C43

"Avremo un pacchetto di novità per Singapore. Se ci porterà a essere vicini, poi sarà possibile lottare con loro per il settimo posto nel Mondiale Costruttori. Se invece non funzionerà come previsto, allora sarà molto complicato".

"Io credo che il pacchetto che andremo a introdurre a Singapore sarà abbastanza efficace, e sappiamo che i team di centro gruppo sono molto vicini l'uno all'altro. Per questo non ci resta che vedere come andranno le cose a Singapore. Ma sì, devo dire che a oggi tutto è possibile. Ci sono ancora tante gare prima della fine della stagione e il margine da chi ci precede è piccolo".

Il pilota finlandese ha anche commentato il buon decimo posto firmato all'Autodromo Internazionale di Monza. Un risultato che fa morale, più che classifica, e che dovrà spingere il team a credere nella rimonta nelle gare che restano da disputare questa stagione.

"Credo che sia stato molto importante per noi arrivare in Top 10 al Gp d'Italia, anche se abbiamo preso un solo punto, ma in questo ultimo periodo non siamo riusciti a portare a casa granché. Per questo sono davvero contento di aver portare a casa un punto, per altro in una gara molto importante per il team, perché era la gara di casa".

"Williams ha chiaramente un pacchetto più veloce e competitivo del nostro. Nel corso delle ultime due gare abbiamo affrontato due tipi di piste molto diverse dal punto di vista del carico aerodinamico e credo che loro siano riusciti a trovare meglio il limite di ciò che hanno", ha concluso l'ex pilota di Williams e Mercedes.