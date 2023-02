F1 | Alfa Romeo: la scheda tecnica della C43 di Bottas e Zhou

Carica lettore audio

Questa mattina, presso la sede di Sauber Engineering, è stata presentata la C43, monoposto Alfa Romeo che prenderà parte al campionato del mondo di Formula 1 del 2023.

La vettura, come sempre costruita dagli ingegneri di Hinwil e griffata del marchio del Biscione, prosegue la tradizione nei nomi adottata già in passato per le precedenti auto svizzere, e che vedrà ancora una volta al volante i confermati Valtteri Bottas e Guanyou Zhou.

La C43 presenta una accattivante livrea rosso-nera e il già annunciato nuovo sponsor Stake, mentre nel retrotreno mantiene posto la power unit Ferrari grazie alla collaborazione con l'azienda di Maranello che le fornisce il V6 turbo ibrido da 1600cc, abbinata ai sistemi di recupero dell'energia, MGU-K e MGU-H.

La struttura della macchina è studiata secondo i nuovi regolamenti tecnici introdotti dalla F1 l'anno scorso, con una evoluzione nelle linee e nella aerodinamica attorno alla cellula di sopravvivenza, cuore dell'intera vettura e di gran lunga la struttura più complicata per una F1 moderna.

Come spiega la nota ufficiale dell'Alfa Romeo F1 Team, questa è costituita da una struttura composita in carbonio ed offre un rapporto di altissimo livello tra rigidità, peso e integrità strutturale. La cellula di sicurezza ospita l'abitacolo del pilota ed è fissata al motore e al cambio da 6 elementi di fissaggio di dimensioni e coordinate regolamentate.

Il cambio ha 8 marce più la retro, mentre il carburante utilizzato dai propulsori dovrà essere composto da almeno dal 10% di bioetanolo, sempre pensando ad un aumento della sostenibilità.

Confermati i pneumatici Pirelli da 18", ma vediamo in dettaglio tutte le caratteristiche tecniche della Alfa Romeo C43 costruita da Sauber.

Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

Specifiche Tecniche Cellula di sicurezza Struttura composita in fibra di carbonio stampata ARF1TS che incorpora il serbatoio ATL per il carburante Strutture di sicurezza Monoscocca anti intrusione, strutture anteriori, laterali e posteriori ad assorbimento d'urto, struttura principale di protezione in caso di capottamento (roll hoop), struttura secondaria (halo) Abitacolo Sedile in composito di fibra di carbonio personalizzato, cintura di sicurezza a 6 attacchi Sabelt Sospensione anteriore Doppio braccio oscillante in fibra di carbonio, molle di torsione interne attivate a pushrod, bilancieri e ammortizzatori Öhlins Sospensione posteriore Doppio braccio oscillante in fibra di carbonio, molle di torsione interne attivate a pushrod, bilancieri e ammortizzatori Öhlins Sistema frenante Pinze freno Brembo, dischi e pastiglie in carbonio, comando freno posteriore con sistema brake by wire Sterzo Cremagliera e pignone servoassistiti, volante in fibra di carbonio personalizzato Elettronica Elettronica omologata FIA, impianto elettrico con centralina standard FIA Power unit Ferrari Turbo V6 ibrido Recupero dell'energia Sistema di recupero dell'energia ibrida ERS Ferrari tramite unità MGU Trasmissione Alfa Romeo in fibra di carbonio in scatola Ferrari ad otto marce più retromarcia Cambio Sequenziale semiutomatico Frizione Carbonio Cerchi 18” BBS Gomme Pirelli

Dimensioni Lunghezza >5,500 mm Larghezza 2,000 mm Altezza 970 mm Passo ≤3,600 mm Peso 798kg

Power Unit Ferrari Configurazione 90° V6 Cilindrata 1,600 cc Alesaggi 80 mm Corsa 53 mm Valvole 4 per cilindro Turbo Singolo Flusso massimo carburante 100 kg/h Iniezione Diretta 500 bar