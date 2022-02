F1 | Alfa Romeo: la riscoperta del... cuore sportivo

Carica lettore audio

La Thuile, rinomata località turistica della Val D’Aosta, ha ospitato il ritiro pre stagionale dell’Alfa Romeo F1.

Una cornice speciale, come speciale è stata l’opportunità di incontrare la squadra al completo, da Valtteri Bottas a Guanyu Zhou, dal team principal Frederic Vasseur all’amministratore delegato Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato.

Aria informale e discorsi a ruota libera, da cui è emerso un aspetto sopra tutti un aspetto rassicurante: la Casa del Biscione è guidata nei ruoli chiave da persone con un forte passione per il motorsport.

Il CEO Imparato ha presentato gli obiettivi dell’azienda, confermando le alte aspettative riposte sul progetto Tonale in termini di qualità assoluta.

Dopo pochi minuti a tenere banco era però la 24 ore del Nurburgring, gara iconica e di indubbia difficoltà che Imparato non manca mai, ma non da spettatore, bensì nelle vesti di pilota. Racconti e aneddoti sulla guida in notturna sulla Nordschleife, con pioggia e nebbia a complicare le cose, il tutto con l’emotività tipica dei veri appassionati.

E non è da meno il CEO del gruppo Stellantis, Carlos Tavares, che dai racconti di Imparato emerge come grande appassionato di gare in pista, contesto che i due amici condividono non di rado: recentemente il portoghere ha partecipato al Rally di Monte Carlo storico con una Lancia Stratos nei colori ufficiali.



“Chi è il più veloce tra noi due? Carlos, indubbiamente”, conferma sorridendo Imparato, dando l’impressione di rispettare le gerarchie aziendali.

Poter contare su dei vertici aziendali con una approfondita conoscenza e una spiccata passione per il motorsport rappresenta una grande opportunità per l’Alfa Romeo. Non c’è il consueto scoglio di dover introdurre e spiegare i progetti racing a chi siede nella stanza dei bottoni, poiché oggi in quei ruoli ci sono manager che nel tempo libero vestono casco e tuta e frequentano autodromi, cimentandosi in pista in prima persona.

Ovviamente questo aspetto non è garanzia del ritorno di Alfa Romeo nel motorsport a tutto campo, ma c’è la consapevolezza che il valore storico della Casa di Arese sarà preservato, e se possibile, saranno aggiunte pagine nuove ad un libro già prestigioso.

Il rapporto con Sauber è stato prolungato anche grazie alla percezione del potenziale che offre oggi la piattaforma Formula 1, attesa a numeri record nel 2022 in termini di interesse. Non era cosa scontata.

Guanyu Zhou e Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing Photo by: Alfa Romeo

Così come non sorprende l’impressione di una relazione più stretta sull’asse Arese-Hinwil. Mentre Bottas e Zhou scorrazzavano con la nuova Tonale sui tornanti di La Thuile, Imparato sottolineava l’importanza del programma Formula 1 nella promozione del nuovo SUV di casa Alfa Romeo, una sinergia ritrovata dopo anni in cui la massima categoria del motorsport sembrava essersi allontanata dallo storico legame con la produzione sportiva di serie.

Bottas e Zhou, consapevoli del loro prezioso ruolo, hanno sfoggiato una pronuncia perfetta di “Alfa Romeo”, e nel caso di Valtteri anche una conoscenza storica non indifferente che ha sorpreso anche lo stesso Vasseur.

Mentre la Tonale affronterà i mercati, la nuova C42 sarà in pista a Barcellona la prossima settimana, appuntamento che non mancherà anche Imparato.

La parola passa alla pista, ci saranno difficoltà da affrontare e giornate in salita, ma l’impressione che emerge è quella di un gruppo compatto, con linee guida ben chiare e dei vertici che conoscono la materia in modo approfondito. Non è cosa da poco...

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Davide Cavazza