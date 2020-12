Alfa Romeo: l'incendio di Kimi causato dall'olio sugli scarichi

Kimi Raikkonen smorza i toni: per il pilota finlandese non c'era "niente di spaventoso" nello spettacolare incendio che ha avvolto il retrotreno della sua Alfa Romeo alla conclusione della seconda sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi. Sta di fatto che dopo il rogo di Romain Grosjean nel GP di Sakhir la F1 ha rivisto le fiamme ad una settimana di distanza…

Un cedimento alla power unit Ferrari montata sulla C39 di Iceman ha scatenato delle fiamme nel posteriore della monoposto di Hinwil. I tecnici del muretto hanno invitato Kimi ad abbandonare la monoposto il più presto possibile, segnalandogli che dietro si vedeva un incendio.

In realtà il finlandese non si è lasciato prendere dal panico e ha cercato il posto più adatto per parcheggiare la macchina. Poi una volta tolto il volante dal piantone ha perso qualche secondo nel tentativo di scollegare il cavo della radio quando si stava sfilando dall’abitacolo.

Nel frattempo il fuoco ha avviluppato l’Alfa Romeo con lingue fiammeggianti sempre più alte.

"Non c'è stato niente di spaventoso – ha spiegato Kimi - . È solo un peccato che si sia incendiata la macchina e si sia incasinato tutto nel tentativo di spegnere le fiamme”.

La sensazione è che ci sia stata una rottura del motore: stando alle indicazioni, dopo una perdita di potenza, si è crepato il basamento provocando la fuoriuscita di olio che è finito sugli scarichi, innescando le fiamme.

"Non faccio speculazioni, vedremo…”.

"Sicuramente ci sono dei danni, ma mi auguro che si limitino alla carrozzeria, ma vedremo. Ovviamente è successo qualcosa alle mie spalle, ma il motore e il cambio non sono quelli che utilizzeremo domani. Certo mi spiace che ci sarà più lavoro per i ragazzi della squadra”.

Kimi ha chiuso la seconda sessione con il 14esimo tempo: l’Alfa Romeo è parsa non male sul giro secco, mentre mancano riscontri sui long run visto che Raikkonen non è riuscito a fare una simulazione con il pieno di carburante.

"E’ vero, la fine del turno non è stata entusiasmante, ma la macchina sembrava funzionare abbastanza bene. Purtroppo non siamo riusciti a girare con il pieno, ma avete visto come è andata a finire…”.

Raikkonen non dovrà pagare alcuna penalità in griglia perché potrà montare un motore più fresco per il weekend di Yas Marina…