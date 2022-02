F1 | Alfa Romeo C42: striscia sull'asfalto, deve essere alzata

Carica lettore audio

Robert Kubica è stato il pilota incaricato di portare al debutto l’Alfa Romeo C42 nei test di Barcellona: la squadra di Hinwil confida nella grande sensibilità nella messa a punto del pilota polacco per sviluppare la monoposto che è ancora nella livrea camouflage in attesa della presentazione ufficiale prevista per il 27 febbraio.

Kubica, però, non è ancora riuscito a completare un giro cronometrato dei quattro percorsi perché è stato costretto ad una lunga sosta ai box dopo soli due in – out.

Qualcuno ha pensato che lo stop potesse essere causato da un nuovo problema al cambio come era accaduto nello shakedown di Fiorano, quando Valtteri Bottas era stato costretto a una sosta di tre ore e mezza per sostituire la trasmissione.

La C42, invece, non ha palesato alcun guaio alla trasmissione, ma i tecnici diretti da Jan Machaux stanno lavorando sulle sospensioni perché la vettura elvetica tende a spanciare con lo splitter anche sulle piccole asperità dell’asfalto catalano.

E per evitare di creare dei danni (specie nell’era del budget cap che limita i costi), in Alfa Romeo stanno effettuando delle regolazioni per rivedere l’altezza da terra e risolvere l’impiccio…