F1 | Alfa Romeo C42: il "biscione" ritorna a essere rosso

L'Alfa Romeo C42 non è una novità. L'avevamo mostrata sin dai suoi primi passi, quelli fatti nello Shakedown di Fiorano di qualche giorno fa con Valtteri Bottas al volante e poi alla prima sessione di test pre-stagionali di Formula 1 a Barcellona. Oggi, però, è stata presentata in via ufficiale, vestita della nuova livrea.

La C42 di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou si presenta con una nuova veste. Una livrea sembre bianco-rossa, ma con quest'ultima tonalità molto più presente sul corpo vettura.

Alfa Romeo C42 nella nuova livrea 2022 Photo by: Alfa Romeo

Il rosso, ben presente sulla parte del cofano che si stringe verso la zona coca-cola, trova tanto spazio anche sull'halo e, soprattutto, sul muso della nuova nata negli stabilimenti di Hinwil.

Una livrea a cui dovremo abituarci, perché sensibilmente diversa dalle ultime, ma che dà molto più il senso di Alfa Romeo, sebbene il team svizzero, della Casa milanese, abbia solo il nome e niente di più.

La nuova colorazione è stata pensata e realizzata dal Centro Stile Alfa Romeo. Un mix tra storia della Casa milanese e i 30 anni nel mondo delle Corse della Sauber. Sino al termine dei test di Barcellona, la C42 era vestita di una livrea camouflage per cercare di celare quanti più segreti possibile prima della presentazione ufficiale avvenuta oggi.

L'altra novità stagionale - sebbene sia nota da mesi - è rappresentata dai piloti. Valtteri Bottas e Guanyu Zhou sono la nuova coppia che dovrà cercare di riportare il team svizzero più in alto nella classifica del Mondiale Costruttori. I due prendono il posto di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.

Frédéric Vasseur, team principal di Alfa Romeo, è intervenuto durante la presentazione della C42 affermando: "L'inizio della stagione è sempre un momento emozionante, in cui vediamo il frutto del lavoro di centinaia di persone per un lungo periodo di tempo".

"La C42 è una macchina che non vediamo l'ora di vedere correre, non solo perché è la prima che abbiamo costruito in questo nuovo ciclo di regolamenti, uno in cui le corse dovrebbero essere più vicine e più emozionanti, ma perché abbiamo la massima fiducia che questa macchina aiuti la squadra a fare un grande passo avanti verso la parte anteriore della griglia".

Alfa Romeo C42 Photo by: Alfa Romeo

La stagione 2022 è molto importante perché vede le vetture di Formula 1 ridisegnate secondo i dettami del nuovo regolamento tecnico entrato in vigore proprio all'inizio di quest'anno. Jan Monchaux spiega il percorso di preparazione che il team ha fatto per realizzare la C42.

"Mentre sveliamo la C42, potrebbe sembrare l'inizio di una nuova stagione: sappiamo, tuttavia, che questo lancio è solo una pietra miliare in un viaggio molto più lungo in cui tutto il nostro staff di Hinwil ha investito tanto tempo, risorse ed energie. Progettare e costruire questa vettura è stata un'impresa enorme e possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto, ma il nostro lavoro non è finito".

Jan Monchaux, Alfa Romeo F1 Team Technical Director Photo by: Alfa Romeo

"Come sempre in un nuovo ciclo di regole, la curva di sviluppo sarà al suo più ripido questa stagione e abbiamo bisogno di continuare a estrarre nuove prestazioni dalla C42 per fare il progresso che abbiamo fissato come obiettivo per noi stessi".

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas è una delle due novità del team dal punto di vista della coppia piloti. Dopo tanti anni di Formula 1 con Mercedes, eccolo arrivare in una nuova realtà che gli ha anche fatto firmare un contratto pluriennale. Un attestato di stima nei suoi confronti e la voglia di iniziare un percorso a lungo termine assieme.

"Sono impressionato dalla nostra nuova vettura, la C42. È la mia prima auto all'Alfa Romeo F1 Team ORLEN, naturalmente, il che la rende speciale, e non vedo l'ora di essere sulla griglia di partenza in Bahrain con lei. Ciò che è eccitante è che non abbiamo idea di come andrà la prima gara. I test ci hanno aiutato a confermare le nostre aspettative su dove siamo, i progressi che abbiamo fatto con la macchina, ma ora ci stiamo avvicinando al momento che conta davvero".

"Da quando sono entrato, ho visto tanta motivazione all'interno di questa squadra: tutti spingono molto, cercando di lavorare più duramente degli altri per essere competitivi, e questo a sua volta mi dà quella spinta in più quando sono nell'abitacolo".

Guanyu Zhou, Alfa Romeo F1 Team Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Queste invece sono le considerazioni di Guanyu Zhou, esordiente in Formula 1 che avrà il compito non facile di portare a casa punti preziosi per fare in modo che Alfa Romeo possa risalire le gerarchie del Mondiale Costruttori dopo aver chiuso al penultimo posto nel 2021.

"Sono completamente carico per la stagione e vedere la C42 nella livrea in cui correrò la rende sicuramente reale. Siamo all'inizio di una nuova era, con nuove auto e nuovi regolamenti, e questo crea un'opportunità per tutte le squadre di fare progressi, dato che stiamo tutti partendo da zero".

"Tutti all'Alfa Romeo F1 Team ORLEN sono stati incredibilmente disponibili da quando sono entrato e vedere tutto il duro lavoro, l'impegno e la motivazione di tutti, a Hinwil e in pista, mi riempie di orgoglio ed eccitazione. Non vedo l'ora di essere sulla griglia di partenza con questa macchina e di lavorare con la mia squadra per portare a casa i risultati a cui puntiamo insieme".

Guanyu Zhou, Robert Kubica, Valtteri Bottas, Alfa Romeo Photo by: Alfa Romeo

Per concludere, non potevano mancare le parole di Robert Kubica, terzo pilota Alfa Romeo a cui è legato anche il title sponsor della squadra: Orlen.

"L'inizio di una nuova stagione è sempre un momento in cui le aspettative, le speranze e i piani si uniscono: quest'anno la posta in gioco è ancora più alta perché stiamo facendo un po' un salto nell'ignoto con i nuovi regolamenti. C'è stata un'incredibile quantità di lavoro che è andato in questa macchina, la C42, e non vedo l'ora di vedere cosa la squadra può raggiungere con essa. Nel mio ruolo, ho l'obiettivo di fornire tutto l'aiuto possibile nello sviluppo di questa vettura: sappiamo quanto sono grandi i margini di miglioramento in questa fase della vita di una macchina e sappiamo che ogni aggiornamento può fare la differenza, quindi il lavoro che facciamo alla base sarà cruciale per ottenere risultati in pista".

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42, nei test di Barcellona Photo by: Erik Junius