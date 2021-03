Alfa Romeo C41: c'è un soffiaggio nella paratia laterale

L’Alfa Romeo C41 è una delle sorprese della sessione di test collettivi in Bahrain. Ieri Antonio Giovinazzi ha dato un segno del lavoro svolto a Hinwil non solo per il quinto posto nella tabella dei tempi a quattro decimi dalla Mercedes di Valtteri Bottas, ma anche per i 125 giri coperti sulla pista di Sakhir, segno che c’è anche una buona affidabilità, dando continuità con i due anni precedenti.

Sulla C41 disegnata da Luca Furbatto, sotto la direzione tecnica di Jan Moncheaux, si è osservata una novità all’esterno della paratia laterale dell’ala anteriore: l’immagine di Giorgio Piola ci evidenzia un soffiaggio nella parte centrale del marciapiede per infilare il flusso sotto al pavimento, mentre la Red Bull, per esempio, pesca l’aria nella parte inferiore per portarla fino al bordo d’uscita della bandella.

Positive le indicazioni sulla power unit Ferrari 065/6 che sembra decisamente un passo avanti rispetto al motore dello scorso anno: Giovinazzi ieri è stato accreditato di 318 km/h, un valore che testimonia l’incremento delle prestazioni.