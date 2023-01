F1 | Alfa Romeo: annunciato Stake come nuovo title sponsor

Carica lettore audio

Dopo l'addio di PKN Orlen in direzione AlphaTauri, le cui trattative per il rinnovo si erano arenate nelle ultime settimane del 2022, Andreas Seidl e Alessandro Alunni Bravi non si sono fatti cogliere impreparati, assicurandosi rapidamente un nuovo title partner per la nuova stagione.

Stake, tra i marchi di intrattenimento e scomesse più conosciuti, entra così nel portfolio degli sponsor del Sauber Group con partnership pluriennale - che proseguirà anche dopo l'addio di Alfa Romeo a fine 2023 - e comparirà sulla livrea della nuova vettura che sarà presentata il 7 febbraio alle 10:30.

Per Stake si tratta della prima esperienza di sponsorizzazione nel mondo della Formula 1, ma ha già avuto modo di collaborare con artisti del calibro della superstar canadese Drake, dell'Everton Football Club, e del calciatore argentino Sergio Aguero. Un colpo importante per la squadra svizzera, che si assicura così anche una rilevante entrata economica in un'era governata dal budget cap.

Alessandro Alunni Bravi, Amministratore Delegato del Gruppo Sauber e Rappresentante del Team, ha dato il proprio benvenuto al nuovo title partner: "Diamo il benvenuto a Stake come nuovo co-title partner del team in quello che rappresenta l'inizio di una nuova era per entrambi. La Formula 1 ha visto un enorme aumento di interesse negli ultimi anni e l'arrivo di marchi come Stake è rappresentativo dell'enorme esposizione che il nostro sport può offrire. Siamo entusiasti di entrare a far parte di un tale portafoglio di marchi sportivi e di intrattenimento e non vediamo l'ora di cosa Stake avrà in programma per i nostri fan".

Dopo l'addio di Orlen, sponsor del team sin dalla stagione 2020, in Alfa Romeo arriva Stake come nuovo title partner

Bijan Tehrani, cofondatore di Stake, ha aggiunto: "Non potremmo essere più entusiasti di unirci a un team leggendario di F1 che condivide con noi le stesse ambizioni di crescita e successo. Alfa Romeo F1 Team Stake amplierà le nostre opportunità di coinvolgimento dei fan attraverso l'integrazione del marchio. Siamo pienamente impegnati a valorizzare i weekend di gara creando esperienze uniche per tutti i fan del team Alfa Romeo F1 Team Stake, facendo crescere il coinvolgimento del pubblico nell'arena digitale."