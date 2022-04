F1 | Alfa Romeo: a Imola arriverà un nuovo fondo per le C42

Carica lettore audio

Diversi team introdurranno novità interessanti già all'Enzo e Dino Ferrari di Imola. Tra queste c'è anche Alfa Romeo. Il team diretto da Frédéric Vasseur porterà in Emilia-Romagna un nuovo fondo e, da Imola in poi, presenterà una novità quasi a ogni gran premio della stagione.

"Sono molto felice dei risultati che abbiamo centrato nelle prime tre gare della stagione", ha dichiarato Vasseur a Motorsport.com. "So anche che ora arriveranno sviluppi a Imola e a Barcellona, quindi dovremo arrivarci nel modo giusto".

"Abbiamo alcuni aggiornamenti nel carniere, come tutti, ma dovranno funzionare e dovranno farlo come abbiamo previsto. Avremo una nuova parte per il fondo a Imola. In questo weekend ci sarà solo quello, ma fino a ora sembra che tutto funzioni".

Alcuni team, come Ferrari e Red Bull, hanno fatto sapere che a Imola non porteranno aggiornamenti particolari per la tipologia di format del weekend. Due soli turni di prove libere e la Sprint Qualifying che toglierà tempo ai team per provare le novità.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Eppure Vasseur è convinto che prima il team porterà le novità, e meglio sarà: "Se aspettiamo, dopo Imola c'è Miami ed è difficile. Poi ci sarà Barcellona, ma poi arriveranno Monaco, Baku, Montreal... Ci sono approcci differenti tra le squadre. E' più facile portare un pacchetto grande di novità ogni 4 eventi o cercare di introdurre una componente ogni singolo evento?".

"Abbiamo fatto così 2 anni fa, mentre l'anno scorso non abbiamo sviluppato la macchina e credo che sia stato un grande successo per noi. Avremo lo stesso approccio. Cercheremo di portare aggiornamenti non ogni singola gara, ma quasi".

"Il primo di questi arriverà a Imola, poi ne avremo un altro a Barcellona. Cercheremo di spingere e sviluppare il più a lungo possibile. Ogni team può decidere la strategia da adottare. Starà ai piloti fare un buon lavoro nelle prove libere".

"Conosciamo le regole, con il budget cap, e non è un dramma. Poi ci sono tantissimi campionati al mondo che hanno poco tempo per le prove libere. Alla fine è sempre il miglior pilota a vincere il campionato".