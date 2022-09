F1 | Alex Palou ha debuttato sulla McLaren a Barcellona

F1 | Alpine: il casting dei piloti dimostra idee poco chiare

Cinque conduttori (Giovinazzi, Hulkenberg, Schumacher, De Vries, Herta e Doohan) sono stati scelti dalla squadra di Enstone per partecipare a un test comparativo in Ungheria: in palio c'è il posto da titolare al fianco di Ocon nel 2023. La Casa transalpina mostra non avere una visione sul futuro, come se ogni elemento del management spinga un proprio candidato. Salvo poi vedere la scelta di Gasly che non partecipa allo shoot out, per costituire una squadra tutta transalpina.