F1 | Alesi: "Ferrari in lotta per il titolo Costruttori? Non solo"

Jean Alesi non è mai stato un personaggio diplomatico. Ha sempre espresso il suo parere con una franchezza disarmante, andando incontro, a volte, a polemiche durissime come un vero Don Chisciotte. L'ex ferrarista, che oggi dirige il circuito del Paul Ricard, è un testimonial di F1 e spesso è ospite dei GP. Il transalpino si è fatto una chiara idea dei valori in campo in questo mondiale che sembrava dominato dalla Red Bull e che, invece, mostra un ritorno molto consistente di Ferrari e McLaren.

Jean ha corso cinque campionati con la rossa (dal 1991 al 1995) e ha raccolto la storica vittoria nel GP del Canada del 1995 con la Ferrari 412 T2, l'unica in 201 GP disputati. Quella della Ferrari a Monte Carlo la dobbiamo considerare una vittoria su un circuito atipico, come sostengono molti, oppure è l'inizio di un qualcosa di positivo?

"Io credo che siamo all'inizio di un nuovo ciclo ferrarista - spiega Jean - Fred Vasseur sta lavorando bene per dare consistenza a questa Ferrari. Mi sembra che stia ripetendo il lavoro straordinario che aveva fatto Jean Todt quando era arrivato a Maranello, costruendo una squadra che poi ha dato vita all'era Schumacher. Mi auguro che i motoristi del Cavallino riescano a realizzare una power unit competitiva per i nuovi regolamenti che entreranno in vigore nel 2026".

Dobbiamo aspettarci una Ferrari da mondiale dal 2026 come andava dicendo il presidente John Elkann?

"No, la squadra è competitiva già adesso".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

Per lottare nel mondiale Costruttori?

"Non solo. In calendario ci sono ancora 16 Gran Premi e la Ferrari mi sembra in grande rilancio. E poi c'è anche un importante alleato che può essere utile a sconfiggere la Red Bull e mi riferisco alla McLaren".

Charles Leclerc può ambire a sogni iridati dopo la vittoria in casa nel Principato?

"La Ferrari aveva già vinto a Melbourne con Sainz e Charles adesso troverà quelle motivazioni per continuare a fare bene".

La Red Bull è in difficoltà. Può essere all'inizio della fine di un ciclo?

"La mia sensazione è che senza Adrian Newey la Red Bull sia come l'orchestra della Scala senza il direttore d'orchestra. Non c'è bisogno di aggiungere altro...".