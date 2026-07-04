Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot va in pole all'ora di punta!

Carrera Cup Italia
Vallelunga
Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot va in pole all'ora di punta!

LIVE Formula 1 | Gran Premio di Gran Bretagna, Sprint

Formula 1
Gran Bretagna
LIVE Formula 1 | Gran Premio di Gran Bretagna, Sprint

F1 | Ferrari: la pole di Lewis dipende dall'energia o dall'aerodinamica tanto più scarica?

Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Ferrari: la pole di Lewis dipende dall'energia o dall'aerodinamica tanto più scarica?

FE | DS Penske emerge nei punti in una gara segnata dall'asfalto bagnato

Formula E
Shanghai ePrix I
FE | DS Penske emerge nei punti in una gara segnata dall'asfalto bagnato

MotoGP | Ducati si conferma l'unica con sei moto in griglia con i rinnovi di VR46 e Gresini

MotoGP
MotoGP | Ducati si conferma l'unica con sei moto in griglia con i rinnovi di VR46 e Gresini

F1 | McLaren: un problema ai freni rallenta Norris, ma le posizioni rispecchiano il valore delle MCL40

Formula 1
Gran Bretagna
F1 | McLaren: un problema ai freni rallenta Norris, ma le posizioni rispecchiano il valore delle MCL40

Carrera Cup Italia | Vallelunga: sfida ai Levy in Taycan Rush

Carrera Cup Italia
Vallelunga
Carrera Cup Italia | Vallelunga: sfida ai Levy in Taycan Rush

F1 | Antonelli: la pole è sfumata all’ultima chicane, ma Mercedes è stata battuta al suo stesso gioco

Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Antonelli: la pole è sfumata all’ultima chicane, ma Mercedes è stata battuta al suo stesso gioco
Ultime notizie
Formula 1 Gran Bretagna

F1 | “Alcune cose non hanno senso”: perché Russell è rimasto spiazzato dalla pole Ferrari

La SF‑26 ribalta i pronostici e sorprende la Mercedes: uno scenario che ha spiazzato anche Russell, che dopo le qualifiche non ha nascosto un certo stupore per come a Silverstone la Rossa abbia saputo battere la Stella al suo stesso gioco, anche su quegli elementi dove, solitamente, la W17 sa essere il riferimento.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato:
George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Alla vigilia del weekend di Silverstone, realisticamente nessuno si aspettava una Ferrari così efficace soprattutto sul giro secco, dove di norma la Mercedes riesce a estrarre qualcosa in più sul fronte della potenza. Una convinzione che condividevano gli stessi piloti del Cavallino, tanto che nella conferenza stampa del giovedì avevano ammesso di temere che il gap sui rettilinei potesse addirittura raddoppiare.

Invece, finora la Ferrari è stata la sorpresa più piacevole del weekend. Curiosamente, gli altri due team motorizzati dal Cavallino non sono riusciti a superare la tagliola del Q1, ma vedere l’Audi così vicina alla top 10 su un tracciato da motore conferma che, sfruttando in modo intelligente la poca energia messa a disposizione dalla FIA, fosse davvero possibile fare la differenza. 

Una condizione che ha sorpreso tutti, inclusa la Mercedes, che qui si aspettava di essere la squadra da battere grazie a quella combinazione di carico, efficienza e Power Unit che negli ultimi appuntamenti si era rivelata l’arma vincente della Stella. È vero che 11 millesimi dalla pole con Andrea Kimi Antonelli rappresentano uno scarto minimo, ma per il team di Brackley è evidente che servirà una nottata di analisi. Per certi versi, la Mercedes è stata battuta... al suo stesso gioco.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Parlando dopo le qualifiche, George Russell non ha nascosto una certa preoccupazione per il ritmo del Cavallino, anche perché nelle prove libere e sui long run la SF‑26 si è mostrata efficace e ben bilanciata. Un elemento che era mancato in Austria, dove le difficoltà nel gestire il posteriore avevano portato a un degrado eccessivo sulla lunga distanza. 

“Siamo molto sorpresi, davvero molto sorpresi. Sono stati in difficoltà con la Power Unit e la gestione dell’energia, e qui invece sembrano i migliori al momento, quindi è stata una sorpresa enorme. Abbiamo sempre saputo che avessero un grande telaio, però sì. Penso che alcune cose non hanno molto senso”, ha detto dopo la qualifica George Russell, riconoscendo le qualità telaistiche della Rossa.

Anzi, l’inglese è andato oltre, sottolineando come si sarebbe aspettato una Ferrari più veloce in Austria e meno efficace qui a Silverstone: “Se avessi dovuto fare una previsione, avrei detto Ferrari veloce la scorsa settimana e noi veloci questa settimana. Ovviamente Kimi ha fatto un gran lavoro, ma comunque la Ferrari ha avuto il sopravvento per tutta la giornata”.

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sui lunghi curvoni, un po’ come in Spagna, la Rossa si sta difendendo bene e questo non sorprende, dato che è stata una costante per tutta la stagione, e il carico aggiuntivo generato dal pacchetto di novità introdotto a Barcellona sta producendo gli effetti sperati.

Passando alla sua qualifica, Russell non è andato oltre il quinto posto, ritrovandosi nel folto gruppo di piloti che hanno chiuso a tre decimi da Lewis Hamilton. Pochi centesimi gli avrebbero permesso di agganciare il terzo posto di Max Verstappen, ma i tre decimi rimediati dal compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli rappresentano un segnale tutt’altro che incoraggiante per l’inglese, che anche qui a Silverstone, per ora, è costretto a rincorrere.

“È un po’ la storia della nostra stagione, a dire la verità: sempre a inseguire. Di solito in Q3 riusciamo a fare un passo avanti, oggi non è stato proprio così. Siamo andati vicinissimi alla terza posizione, ma comunque molto lontani dal passo di Lewis e Kimi, quindi bisogna capire perché succede, è un po’ strano”, ha aggiunto il britannico della Mercedes.

“Credo che là fuori le sensazioni siano abbastanza buone, non è poi così male. Pensavamo tutti che sarebbe andata peggio, almeno per quanto riguarda la guida di queste vetture qui, invece è stata una sorpresa abbastanza positiva, e nelle curve veloci la macchina sembrava rapida. Però, come ho detto, il tempo sul giro semplicemente non c’era, quindi bisogna capire perché”.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Il mercato è già finito: dietro ai rinnovi di Hamilton e Russell c'è la vera partita di Verstappen
Prossimo Articolo F1 | Antonelli: la pole è sfumata all’ultima chicane, ma Mercedes è stata battuta al suo stesso gioco

Top Comments
More from
Gianluca D'Alessandro

F1 | Antonelli: la pole è sfumata all’ultima chicane, ma Mercedes è stata battuta al suo stesso gioco

Formula 1
Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Antonelli: la pole è sfumata all’ultima chicane, ma Mercedes è stata battuta al suo stesso gioco

F1 | Leclerc: “Siamo sorpresi della pole. A me manca il feeling che avevo con la vettura dell’anno scorso”

Formula 1
Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Leclerc: “Siamo sorpresi della pole. A me manca il feeling che avevo con la vettura dell’anno scorso”

F1 | Hamilton: “Mi avevano spaventato che avremmo perso 6 decimi. Temevamo un crollo di potenza, invece siamo lì”

Formula 1
Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Hamilton: “Mi avevano spaventato che avremmo perso 6 decimi. Temevamo un crollo di potenza, invece siamo lì”
More from
George Russell

F1 | Il mercato è già finito: dietro ai rinnovi di Hamilton e Russell c'è la vera partita di Verstappen

Formula 1
Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Il mercato è già finito: dietro ai rinnovi di Hamilton e Russell c'è la vera partita di Verstappen

F1 | Mercedes: il fondo della W17 è un'opera d'arte di micro-aerodinamica che si vuole copiare

Formula 1
Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Mercedes: il fondo della W17 è un'opera d'arte di micro-aerodinamica che si vuole copiare

F1 | Ceccarelli: "Il vincente Russell, su Antonelli passa dalla rabbia alla rassegnazione"

Formula 1
Formula 1
Austria
F1 | Ceccarelli: "Il vincente Russell, su Antonelli passa dalla rabbia alla rassegnazione"
More from
Mercedes

F1 | Da Spielberg a Silverstone: come la Ferrari ha cambiato volto in appena cinque giorni

Formula 1
Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Da Spielberg a Silverstone: come la Ferrari ha cambiato volto in appena cinque giorni

F1 | Antonelli: "La Ferrari ha guadagnato tanto sui rettilinei. Va come noi, quasi un pelo meglio"

Formula 1
Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Antonelli: "La Ferrari ha guadagnato tanto sui rettilinei. Va come noi, quasi un pelo meglio"

McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Caratteristica
Formula 1
Caratteristica
Formula 1
McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie

Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot va in pole all'ora di punta!

Carrera Cup Italia
Vallelunga
Carrera Cup Italia | Vallelunga: Bristot va in pole all'ora di punta!

LIVE Formula 1 | Gran Premio di Gran Bretagna, Sprint

Formula 1
Gran Bretagna
LIVE Formula 1 | Gran Premio di Gran Bretagna, Sprint

F1 | Ferrari: la pole di Lewis dipende dall'energia o dall'aerodinamica tanto più scarica?

Formula 1
Gran Bretagna
F1 | Ferrari: la pole di Lewis dipende dall'energia o dall'aerodinamica tanto più scarica?

FE | DS Penske emerge nei punti in una gara segnata dall'asfalto bagnato

Formula E
Shanghai ePrix I
FE | DS Penske emerge nei punti in una gara segnata dall'asfalto bagnato