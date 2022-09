F1 | Albon: passata la paura l'obiettivo è tornare a Singapore

Carica lettore audio

“Mi sento abbastanza bene, sto bene”. Con queste parole Alexander Albon ha interrotto il lungo silenzio che durava ormai da una settimana.

Il pilota anglo-tailandese è stato costretto a saltare il Gran Premio di Monza dello scorso weekend a causa di un intervento di appendicite effettuato d’urgenza cui è stato sottoposto presso l’ospedale San Gerardo di Monza.

Nonostante l’intervento, effettuato sabato mattina, sia stato portato a termine con successo, sono emerse delle criticità nelle ore successive. Alex ha avuto complicazioni anestetiche post-operatorie inaspettate che hanno portato ad una insufficienza respiratoria. Il pilota è stato così reintubato e trasferito in terapia intensiva dove, nel corso della nottata, ha compiuto ottimi progressi che hanno consentito la rimozione della ventilazione meccanica.

La paura per la salute di Albon è stata tanta, ma fortunatamente tutto è ormai alle spalle ed Alex ha voluto ringraziare l’equipe medica che lo ha seguito in questi giorni concitati e fissare come obiettivo il ritorno in pista in occasione del prossimo GP di Singapore.

“Sabato ho avuto un piccolo problema e i medici hanno fatto un lavoro straordinario, e sono molto grato che mi abbiano portato in buona salute e fuori dall'ospedale entro martedì".

"Da allora sono stato a Monaco. L'obiettivo è quello di essere pronto per Singapore. Sarà una gara difficile, è una delle più dure in calendario, quindi non sarà facile, ma vediamo cosa succederà".

Prima di congedarsi, Albon ha poi voluto ringraziare tutti i fan, i team ed i colleghi del paddock che gli hanno mandato messaggi di sostegno in questi giorni.

"Questo è solo un breve video per ringraziarvi di tutti i vostri messaggi", ha aggiunto. "Li ho letti tutti, o quanti più possibile, e significano molto. Grazie, spero di vedervi a Singapore".

Nyck de Vries, Williams FW44 Photo by: Williams

Albon, quindi, punta con decisione a riprendere il posto in macchina già tra qualche settimana, ma se le sue condizioni fisiche non dovessero consentirgli di tornare al volante sarebbe pronto Nyck de Vries.

L’olandese, che proprio a Monza all’ultimo momento ha preso il posto di Albon disputando un’ottima gara chiusa in nona posizione, si trova adesso al centro del mercato e potrebbe diventare il candidato numero 1 per correre con i colori AlphaTauri la prossima stagione dopo che il tentativo della Red Bull di portare Colton Herta in Formula 1 è naufragato per i problemi legati all’ottenimento dei punti mancati per la superlicenza.