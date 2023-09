F1 | Albon non ha fretta di legare il suo futuro alla Williams

Il pilota anglo-thailandese ha un accordo con la Williams fino alla fine del prossimo anno ed è stato chiaro nel dire che ritiene che la squadra di Grove abbia un futuro brillante davanti a sé sotto alla guida del nuovo team principal James Vowles.

Tuttavia, la crescita mostrata da Albon nelle gare più recenti lo ha fatto emergere come un obiettivo per diversi top team, tra cui Red Bull e Ferrari, che potenzialmente hanno dei posti vacanti per il 2025.

Albon sa bene che l'interesse attorno a lui sta crescendo e ha chiarito che per questo motivo vuole aspettare la prossima stagione per capire quali opportunità si potrebbero aprire per lui.

Quando Motorsport.com gli ha domandato se fosse convinto di non prendere ancora una decisione riguardo alla sua permanenza in Williams oltre il 2024, Albon ha risposto: "Penso di avere abbastanza fiducia in me stesso per tenere le cose aperte".

Albon ha apprezzato il suo ritorno in F1 con la Williams e non desidera altro che vedere la squadra compiere i progressi necessari tornare nella parte alta della griglia.

Tuttavia, è anche consapevole del fatto che il tempo stringe nella sua carriera e che non può aspettare troppo se vuole la sua chance per provare a vincere delle gare.

"C'è un equilibrio", ha detto a proposito del suo futuro. "Sono del tutto onesto, voglio vedere questa squadra e voglio far parte di un team che la faccia progredire.

"Penso che il ritmo dei progressi che stiamo facendo qui alla Williams e quello che sta accadendo dietro alle quinte sia fantastico. Sono impegnato al massimo con la squadra fino alla scadenza del mio contratto".

"Ma ho anche 27 anni. Anche se non sono giovane, non sono nemmeno vecchio. E sento di essere in un buon momento della mia carriera. Se mi prendo un altro anno di tempo, avrò 28 anni, poi 29 e presto 30".

"Voglio darmi la possibilità di lottare per le vittorie e per il podio. E la questione è se, in quel momento e in quel periodo, riusciremo a portare la squadra ad essere in quelle condizioni".

Alex Albon, Williams Racing Photo by: Williams

Finestra di opportunità

La Williams ha fatto passi avanti importanti con lo sviluppo della sua monoposto, riuscendo in particolare ad aumentare il carico aerodinamico.

Anche se per uno step più consistente bisognerà attendere il 2024, Albon ritiene che la squadra abbia buone possibilità di ridurre ulteriormente il gap dai migliori se riuscirà ad risolvere alcuni problemi che da anni caratterizzano il progetto.

"Penso che ci troviamo in una finestra di opportunità per noi, perché stiamo ottenendo dei buoni risultati e crediamo che ci sia ancora più potenziale se riusciremo a risolvere questi problemi che per noi sono ricorrenti".

"Abbiamo una buona dose di carico sulla vettura, forse un po' meno rispetto ad alcuni dei migliori team che ci circondano, ma siamo anche carenti in alcune curve, dove non possiamo essere sempre al limite per tutta la percorrenza a causa di alcune limitazioni. Una volta eliminato questo problema, credo che diventeremo una squadra molto più completa".

"Detto così, sembra facile da dire. E' un limite della vettura da quasi cinque o sei anni. Dobbiamo affrontarlo e risolverlo, ma credo che ora più che mai ci siano buone possibilità di risolverlo. Forse non ci riusciremo completamenjte, ma credo che faremo un buon passo avanti".