F1 | Albon migliora, ma è stato anche in terapia intensiva!

Carica lettore audio

Brutta disavventura per Alex Albon, che dopo essere stato operato d'urgenza di appendicite ha avuto una complicazione respiratoria ed è stato trasferito d'urgenza in terapia intensiva.

L'anglo-thailandese si era sentito poco bene sabato mattina e dalle analisi effettuate all'ospedale San Gerardo di Monza era emersa la necessità del ricovero e dell'intervento che gli hanno fatto saltare il Gran Premio d'Italia.

Dalla Williams hanno fatto sapere che ora il pilota sta bene, ma che nelle ore successive all'operazione - per altro riuscita con successo - si è verificato un problema che ha costretto i medici che lo avevano in cura a trasferirlo in un altro reparto.

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Williams

"A seguito della diagnosi di appendicite rilevata ad Alex Albon la mattina di sabato 10 settembre, il pilota è stato ricoverato all'ospedale San Gerardo per le cure del caso. Sabato, all'ora di pranzo, è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico in laparoscopia", spiega la nota della squadra inglese.

"Dopo l'intervento, Alex ha avuto complicazioni anestetiche post-operatorie inaspettate che hanno portato a un'insufficienza respiratoria, complicazione nota, ma non comune. È stato reintubato e trasferito in terapia intensiva per essere supportato".

"Ha fatto ottimi progressi durante la notte e ieri mattina gli è stata tolta la ventilazione meccanica. Ora è stato trasferito in un reparto generale e dovrebbe tornare a casa domani. Non ci sono state altre complicazioni".

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Dopo un weekend decisamente da dimenticare, ora un sospiro di sollievo per Albon e la sua famiglia, oltre che per la Williams che conta di recuperarlo per il Gran Premio di Singapore che si terrà il fine settimana del 30 settembre-1 ottobre.

"Alex si sta concentrando sul recupero e sulla preparazione in vista del Gran Premio di Singapore che si terrà a fine mese. Desidera ringraziare l'eccellente assistenza e il supporto che ha ricevuto, anche da parte dell'équipe infermieristica, anestesiologica e di terapia intensiva dell'Osperdale San Gerardo - ASST Monza, l'équipe medica della FIA, il suo Preparatore personale Patrick Harding, il team Williams Racing e il dottor Luke Bennett di HINTSA Performance".