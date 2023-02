F1 | Albon: "La Williams ha tanta strada da fare per risalire"

Carica lettore audio

La Williams si è classificata al 10° posto nel Campionato Costruttori dello scorso anno, ottenendo solo otto punti, 27 in meno rispetto ai rivali più vicini, l'AlphaTauri.

Alex Albon ha sottolineato che lui ed il nuovo arrivato in squadra, l'esordiente Logan Sargeant, dovranno lavorare a stretto contatto per contribuire allo sviluppo della nuova FW45, che sarà messa a punto la prossima settimana.

Tuttavia, ha ammesso che non sarà facile, dato che la squadra deve fare dei passi da gigante rispetto all'anno scorso per risalire la china.

"Ovviamente Logan arriva con una nuova esperienza o, diciamo, con meno esperienza rispetto ad uno come me", ha detto Albon. "Ma è come cercare di rimanere collegati alla realtà. In gran parte si tratta solo di lavorare insieme. Abbiamo una lunga strada da percorrere, realisticamente parlando".

"Abbiamo guidato al simulatore per un mese e stiamo facendo progressi. La cosa principale è che i feedback siano gli stessi: abbiamo aree simili in cui vogliamo che la macchina migliori. Quindi ci stiamo lavorando".

"E come abbiamo già detto, è un vero e proprio lavoro di squadra portare la vettura in alto. Dobbiamo essere aperti ed onesti sulla nostra posizione e vedere come si evolverà la situazione in Bahrain".

Albon non vuole fare previsioni su quello che potrà essere il potenziale della squadra nel 2023.

La Williams FW44 con livrea 2023 Photo by: Williams

"È difficile da dire. Direi che siamo sicuramente in una posizione migliore rispetto alla fine dell'anno scorso. Ma non so come questo si traduca in pista, non so quanto sarà grande il passo avanti che faranno anche gli altri".

"Solo il tempo ce lo dirà. Quando si guida su un simulatore, ci sono molte cose che possono essere fuorvianti, correlazioni e altro, non si sa mai bene. Quindi, per ora, siamo in una posizione migliore. Ma è difficile dire a che punto siamo".

Esprimendosi sulle aree chiave che dovevano essere migliorate per quest'anno, ha aggiunto: "C'erano chiari punti deboli nella vettura. Non sono solo io a dirlo, anche Nicky (Latifi) l'anno scorso, e Logan che ha guidato la macchina anche l'anno scorso. C'erano dei punti deboli piuttosto evidenti nella vettura".

"Posso dire che il bloccaggio dell'anteriore a bassa velocità è stato un grosso problema per noi l'anno scorso, e stiamo cercando di risolverlo e di capire perché era così".

"In queste aree c'è un obiettivo comune per migliorare la vettura, non solo per me. Gli obiettivi sono piuttosto chiari. E, come ho detto, Logan anche l'anno scorso ha avuto un feedback simile, conosce i problemi della macchina, non è del tutto nuovo per lui il feeling della macchina. Riesce a capire dove la macchina deve essere più veloce. Quindi tutti sono coinvolti nello sviluppo e nel tentativo di risolvere i punti deboli che avevamo".

Alex Albon, Williams Photo by: Williams