F1 | Albon: "La rottura dell'ala anteriore mi ha negato la Q3"

Dopo i test a Sakhir, i rivali avevano indicato la Williams come la decima forza sulla griglia di partenza della Formula 1 2023, opinione sostenuta dallo stesso Alex Albon.

Tuttavia, l'ex pilota della Red Bull ha messo a segno una prestazione sensazionale nella Q1, facendo segnare il nono tempo, mentre vetture sulla carta più competitive come Haas, McLaren, AlphaTauri e Alpine non sono riuscite a passare il taglio.

Le sue speranze di entrare nella Q3, tuttavia, sono state deluse da un problema ad un flap dell'ala anteriore, che il team ritiene sia stato danneggiato su un cordolo. Non ha quindi fatto un giro veloce e si è dovuto accontentare del 15° posto in griglia.

"Avremmo meritato di più", ha detto Albon quando Motorsport.com gli ha chiesto se fosse incoraggiato dalla prestazione. "Abbiamo avuto una Q1 molto buona, a dire il vero, forse inaspettata, questo è certo. Ma il ritmo c'era".

"Quest'anno abbiamo visto che, quando le condizioni della pista si raffreddano e ci si può permettere di scivolare un po' di più, ce la caviamo. Credo che la pista sia venuta incontro a noi, ma anche noi abbiamo un buon ritmo".

"Abbiamo fatto dei passi avanti incredibili se si guarda a dove eravamo l'anno scorso rispetto a quest'anno. Penso che noi e l'Aston Martin abbiamo fatto i maggiori passi avanti, quindi sono molto contento".

Albon ha spiegato che la Williams è in grado di concentrare tutti i suoi sforzi sulla Q1, una strategia che avrebbe potuto mettere in difficoltà i suoi rivali.

"Mi piacciono molto queste Q1 perché quando sei nella nostra posizione non puoi permetterti un errore, devi fare centro fin dal primo giro di lanciato in qualifica".

"È una mentalità diversa da quella di altri team, che forse possono costruire più di noi. Ma è proprio qui che possiamo cogliere gli altri alla sprovvista, credo, e fare meglio di loro mentre cercano la velocità".

"Sono molto orgoglioso di tutti i dipendenti della fabbrica, che oggi hanno messo insieme tutto. E lo ripeto ancora una volta, ma lo penso davvero, oggi avremmo potuto essere in Q3".

Alex Albon, Williams Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Riguardo al problema che lo ha fermato, ha detto: "Purtroppo in Q2 mi si è rotta l'ala anteriore. Credo che sia successo praticamente all'inizio del giro. Uno dei flap si è staccato e non abbiamo potuto completare il giro".

"Ma se guardo i tempi, la macchina aveva un buon passo perché nelle ultime due curve del mio giro in Q1 c'era traffico e sapevo che c'erano almeno un paio di decimi a disposizione. Il che è frustrante, perché credo che oggi avremmo avuto sicuramente una chance per la Q3".

"Quindi sono un po' frustrato, perché dopo i test invernali abbiamo fatto un ottimo lavoro con la velocità della vettura".

Ha poi aggiunto: "Abbiamo puntato su una vettura a media deportanza, sulla velocità in rettilineo e sul passo gara. In qualifica non ci aspettavamo grandi cose, ma domani saremo in un'ottima posizione".

Il responsabile delle prestazioni della Williams, Dave Robson, ha spiegato che l'ala anteriore si è danneggiata probabilmente su un cordolo.

"Non è stato subito evidente cosa fosse esattamente, ma si poteva vedere in TV, perché era l'unica macchina in pista in quel momento. La copertura televisiva ha mostrato abbastanza rapidamente che il lato sinistro del flap era appena collassato, il meccanismo di regolazione si era rotto".

"Credo che il rimbalzo verticale sul cordolo esterno della curva 2 sia stato di 9G. È abbastanza chiaro che è lì che ha ceduto, ma su quanti danni abbia subito e su quanto si sia affaticato fino a quel momento stiamo ancora lavorando", ha concluso.

Alexander Albon, Williams FW45 Photo by: Erik Junius