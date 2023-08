F1 | Albon: "Basta novità 2023. Seguiamo l'esempio McLaren-Aston"

Williams vede avvicinarsi due gare che potrebbero esaltare le caratteristiche delle proprie monoposto, ma il presente non è tutto. Dall'arrivo di James Vowles come team principal, la squadra di Grove ha cambiato approccio. Il presente è solo un momento di passaggio per il futuro a medio-lungo termine.

L'obiettivo della Williams è quello di tornare nelle posizioni di vertice e, per farlo, ha deciso di sacrificare il presente, qualora ve ne fosse il bisogno. Alexander Albon, pilota di punta della squadra britannica, ha rivelato che il team ha deciso di fermare lo sviluppo della monoposto attuale con il preciso intento di destinare tutte le risorse sulla macchina 2024.

Ciò significa che Albon e Logan Sargeant dovranno essere bravi a sfruttare il materiale che Williams ha realizzato sino a ora per raccogliere quanti più punti possibili e chiudere la stagione al settimo posto nel Mondiale Costruttori. Se così fosse, sarebbe un passo avanti molto grande, ma solo il primo di una lunga serie che dovrà riportare la Williams ai fasti di oltre 20 anni fa.

"Penso che come squadra, nella seconda metà dell'anno, ci sia una maggiore spinta verso il prossimo anno. Quindi, se pensiamo che Silverstone è stato il nostro unico e solo aggiornamento, ora si tratta di cercare di massimizzare tutto ciò che abbiamo ora per il resto dell'anno".

"Allo stesso tempo, però, inizieremo a modificare alcune cose per il prossimo anno, ma si tratta più che altro di sperimentare. Quindi cose come le FP1, provare alcune cose, qualsiasi cosa che possa darci un po' di vantaggio per il prossimo anno, o, allo stesso modo, il simulatore, ma allo stesso tempo, ovviamente, vogliamo ancora cercare di consolidare questo settimo posto nelle costruzioni, se possibile, questo è un obiettivo chiaro per la squadra. Ma allo stesso tempo, siamo più concentrati sul prossimo anno".

Alex Albon, Williams Racing Photo by: Williams

Albon continuerà a essere concentrato sul presente, perché il pilota deve saper estrapolare il massimo dalla propria monoposto e garantire alla propria squadra la possibilità di portare a casa punti fondamentali nella lotta per una buona posizione nel Costruttori. Il team, invece, è è già quasi completamente concentrato sulla prossima stagione.

"Io sono sempre concentrato sul presente, perché bisogna fare il miglior lavoro possibile in ogni fine settimana di gara. Quindi per me la percentuale è 80/20. Sono ancora concentrato sul 2023 quasi totalmente. Credo invece che il team stia facendo il contrario: 20/80 sulla prossima stagione. Ad esempio, i giorni dedicate alle simulazioni danno molto più spazio al materiale per la prossima stagione".

Williams ha scelto di destinare tutte le risorse alla preparazione e allo sviluppo della monoposto della prossima stagione già ora perché ha due modelli da seguire. Questi si chiamano McLaren e Aston Martin. Entrambe le squadre hanno sacrificato interi periodi di una stagione - a volte anche un anno intero - per potersi presentare con progetti più credibili, competitivi, che potessero far fare loro un salto di qualità reale. E così è stato.

"Non è frustrante, solo perché... Beh, guardate, guardate l'Aston, guardate la McLaren: questo è il tipo di salto che vorreste fare. E se si pensa a quanto tempo hanno impiegato per fare questo salto, la McLaren... non ha apportato un vero e proprio aggiornamento per un anno intero, fino a Silverstone. A quanto pare, ci sarà voluto quasi un anno per realizzarlo. Aston ha sacrificato quasi tutto l'anno scorso per fare questo passo all'inizio di quest'anno. Quindi è necessario adottare soluzioni a lungo termine, soprattutto se si tratta di obiettivi di equilibrio da perseguire".

"Non si tratta di cose che si possono semplicemente mettere sulla macchina e che si aggiorneranno, perché ovviamente l'anno prossimo, in realtà, i regolamenti non cambieranno e quindi, sulla carta, qualsiasi cosa si apporti alla macchina per il resto dell'anno sarà utile solo per l'anno prossimo, saranno solo aggiunte e aggiunte. Ma se vuoi fare dei cambiamenti caratteristici e grandi cambiamenti, allora hai davvero bisogno di tempo per cambiare".

"Quindi mi trovo in una situazione in cui non è proprio così [frustrazione per il fatto che non ci saranno più aggiornamenti], anzi, sono piuttosto entusiasta, perché penso che stiamo facendo la cosa giusta, che togliere tempo o, diciamo, concentrarsi sul prossimo anno sia la cosa giusta da fare", ha concluso Albon.