F1 | Revisione Haas su Austin: udienza aggiornata a domani

L'udienza relativa alla richiesta di revisione sui track limits del Gran Premio degli Stati Uniti presentata dalla Haas è stata aggiornata.

La squadra diretta da Gunther Steiner ha studiato i filmati onboard, comprese le riprese delle auto che seguivano, e ritiene che Sergio Perez, Lance Stroll, Alex Albon e Logan Sargeant abbiano commesso molteplici infrazioni alla curva 6 che sono rimaste impunite.

Chiaramente, la squadra statunitense ha presentato una richiesta di revisione relativa a tutti i piloti che sarebbero andati oltre i limiti consentiti senza pagare le relative sanzioni, ma è interessata soprattutto alle due Williams, che hanno preceduto di meno di 5" Nico Hulkenberg, transitato sotto alla bandiera a scacchi in 11° posizione in Texas.

Oggi lo stesso panel dei commissari sportivi che era presente ad Austin si è riunito online, in un'udienza che coinvolgeva anche le squadre dei piloti citati (Red Bull, Aston Martin e Williams), e che in questa prima fase era volta a capire se effettivamente la Haas avesse presentato "nuovi elementi significativi e rilevanti" che non erano disponibili in precedenza.

Tuttavia, secondo quanto riporta il breve comunicato diffuso poco fa dalla FIA, l'udienza è stata aggiornata per consentire ai commissari sportivi di prendere in considerazione in modo indipendente le osservazioni presentate. Riprenderà domani, giovedì 9 novembre, alle ore 15 del fuso orario europeo, coinvolgendo nuovamente tutte le parti che hanno già partecipato alla prima parte dell'udienza.

Una volta che sarà riconvocata l'udienza, sarà annunciato se i commissari hanno ritenuto che effettivamente sia stato scoperto qualche nuovo elemento significativo e rilevante che non era disponibile prima della richiesta di riesame o meno.

Il proseguimento dell'udienza, che a quel punto passerebbe effettivamente alla riesaminazione delle posizioni dei quattro piloti citati e delle eventuali sanzioni da infliggergli, dipende ovviamente dal verdetto che pronunceranno i commissari sportivi in questa prima fase.