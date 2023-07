F1 | E' morto Robert Fernley, ex vice team principal della Force India

Stretto collaboratore di Vijay Mallya, Fernley ha ricoperto il ruolo presso la scuderia di Silverstone dalla prima stagione con il nome Force India nel 2008 fino all'estate del 2018, quando Lawrence Stroll ha acquistato gli asset della società e l'ha rilanciata come Racing Point.

Originario di Stockport, Fernley ha avuto un primo coinvolgimento con la F1 attraverso il team Ensign nei primi anni '80, aiutando il suo amico Jim Crawford a vincere il titolo del campionato britannico nel 1982.

I due sono poi passati alla serie CanAm, dove Crawford si è classificato secondo nel 1983 e nel 1984 con una Ensign convertita.

Negli anni Ottanta Fernley è stato coinvolto anche nella IndyCar, gestendo tra l'altro il team Canadian Tire con Jacques Villeneuve Sr. e la vettura di Mike Curb per Ed Pimm nella 500 Miglia di Indianapolis del 1986.

Ha poi lavorato per molti anni al di fuori delle corse, con un progetto che prevedeva l'introduzione della tecnologia della fibra di carbonio nel programma spaziale cinese ed un altro nell'industria della pesca danese. È stato anche coinvolto nel settore alberghiero.

È stata la sua stretta amicizia con Mallya a riportarlo nel motorsport internazionale dopo che l'uomo d'affari indiano ha acquistato la Spyker alla fine del 2007.

In sostanza, Fernley è stato gli occhi e le orecchie di Mallya in pista e nella fabbrica di Silverstone. Era in gran parte responsabile dei rapporti del team con la FIA, l'organizzazione della Formula 1 ed i media.

Nella sua prima stagione con i motori Ferrari, nel 2008, la Force India ha ottenuto un misero 10° posto nel campionato mondiale, prima di stringere una nuova partnership con la Mercedes l'anno successivo. La pole position di Giancarlo Fisichella al GP del Belgio del 2009 è stato un primo momento di rilievo, con l'italiano che ha concluso la gara al secondo posto.

Bernie Ecclestone (GBR) F1 Supremo talks with Robert Fernley (GBR) Force India F1 team principal Photo by: Sutton Images

Nel corso del decennio di esistenza del team, i piloti sono stati Tonio Liuzzi, Adrian Sutil, Paul di Resta, Nico Hulkenberg, Sergio Perez ed Esteban Ocon, mentre George Russell ha condotto i suoi primi test di F1 ed alcune FP1 con il team.

Sotto la guida di Fernley e del direttore operativo Otmar Szafnauer, il team ha compiuto progressi costanti e ha superato i rivali con budget più elevati, raggiungendo il quinto posto nel 2015 e guadagnando poi il quarto posto sia nel 2016 che nel 2017.

Tuttavia, i finanziamenti si sono fatti sempre più esigui e, con Mallya coinvolto in problemi legali nel suo Paese, la squadra ha raggiunto un punto di crisi nell'estate del 2018.

La squadra è entrata in amministrazione controllata e durante la pausa estiva dopo il GP d'Ungheria, quando Stroll ha acquisito le attività e l'ha rilanciata come Racing Point, il coinvolgimento di Fernley è terminato immediatamente.

Nel 2019 Fernley ha fatto un inaspettato ritorno ad Indianapolis, essendo stato ingaggiato dalla McLaren per supervisionare la sua partecipazione alla 500 Miglia con Fernando Alonso. Sfortunatamente, l'impresa non ha avuto successo e lo spagnolo non è riuscito a qualificarsi.

In seguito Fernley è stato a capo della commissione monoposto della FIA, dopo aver sostituito Stefano Domenicali nel ruolo. Nel 2022 gli è succeduto l'ex team principal di F1 Giancarlo Minardi.

Fernley è stato anche coinvolto nella promozione dei giovani talenti dell'ingegneria attraverso un'associazione con il National Centre for Motorsport Engineering dell'Università di Bolton. Nel 2019 la struttura gli ha conferito un dottorato onorario per i servizi resi all'ingegneria.

Con l'aiuto degli studenti, Fernley ha anche fatto correre una Ensign N180B del 1981 in eventi storici. L'ex pilota di F1 Johnny Herbert è stato tra coloro che l'hanno guidata.

Bob Fernley, Deputy Team Principal, Force India, in the team principals Press Conference Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Parlando a Motorsport.com dopo la notizia della morte di Fernley, l'attuale team principal dell'Alpine, Szafnauer, ha reso omaggio al suo ex collega.

"Mi ha rattristato la notizia di Vijay e le mie sincere condoglianze vanno alla sua famiglia", ha detto l'americano. "Quando Vijay non poteva essere molto presente in squadra a causa dei suoi affari, dei suoi interessi nell'IPL e così via, Bob ci diceva sempre cosa avrebbe voluto Vijay in determinate situazioni, il che era molto utile".

"Ha permesso al resto dell'organizzazione di concentrarsi sulle gare, sul miglioramento della vettura, sull'assunzione di personale, mentre lui si occupava di tutte le questioni politiche. Questo è stato il suo ruolo e il suo contributo più importante".

"Era ancora relativamente giovane e sono sotto shock. La comunità delle corse ha perso una brava persona".