F1 Academy | Rivelati calendario e format della serie al femminile

Con 21 gare suddivise in sette round, la stagione inaugurale della F1 Academy prenderà il via al Red Bull Ring, in Austria, il 28-29 aprile, con ulteriori eventi a sé stanti a Valencia, Barcellona, Zandvoort, Monza e Paul Ricard fino alla fine di luglio.

Dopo una pausa di tre mesi, il campionato si concluderà in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti del 21-22 ottobre, dando alle donne pilota in erba la possibilità di mostrare le proprie capacità al paddock della F1.

Come annunciato in precedenza, ci saranno 15 giorni di test nel corso dell'anno, con il primo test ufficiale previsto a Barcellona l'11-12 aprile, due settimane prima dell'inizio della stagione. Il programma esatto dei restanti giorni di test sarà rivelato nelle prossime settimane, secondo il comunicato stampa rilasciato dalla F1.

Per quanto riguarda il format del fine settimana, ogni round sarà caratterizzato da tre gare per massimizzare la quantità di tempo in pista. Ogni fine settimana inizierà con due sessioni di prove libere di 40 minuti, seguite da due sessioni di qualifiche di 15 minuti ciascuna.

La prima qualifica stabilirà la griglia di partenza della gara d'apertura del weekend, mentre l'ordine di partenza di Gara 3 sarà determinato dalla seconda sessione di qualifiche.

I primi otto piloti di Gara 1 saranno poi invertiti per formare la griglia di partenza della seconda gara, che durerà solo 20 minuti rispetto alla durata standard di 30 minuti delle altre due gare.

Jamie Chadwick leads Abbi Pulling, Fabienne Wohlwend Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Il sistema di punti per le due gare principali sarà esattamente lo stesso della F1, con i primi 10 premiati nel seguente ordine: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.

Come per la Formula 2 e la Formula 3, solo i primi otto otterranno punti nella gara sprint più breve, e il vincitore riceverà 10 punti in totale.

Altri due punti saranno assegnati a chi scatterà dalla pole in entrambe le sessioni di qualificazione, mentre un punto extra sarà in palio in ciascuna delle tre gare per il giro più veloce, a condizione che il pilota finisca tra i primi 10.

15 vetture prenderanno parte alla stagione, con ART, Campos Racing, Carlin, MP Motorsport e Prema già annunciati come i cinque team che parteciperanno al campionato.

F1 Academy correrà con una vettura del livello della Formula 4, utilizzando un telaio Tatuus T421 abbinato ad un motore Autotecnica da 165 CV. Pirelli sarà il fornitore ufficiale di pneumatici, come per la F1 e le altre categorie di supporto.

Bruno Michel, Direttore Generale della F1 Academy, ha dichiarato: "Sono molto contento di svelare il calendario della stagione inaugurale della F1 Academy. Il nostro obiettivo era quello di poter correre sul maggior numero possibile di tracciati dei Gran Premi di Formula 1, con circuiti che potessero rappresentare una grande sfida per le ragazze".

"I team conoscono molto bene questi tracciati e saranno quindi in grado di aiutare i loro giovani talenti a familiarizzare rapidamente. Avevamo annunciato che F1 Academy avrebbe corso insieme alla Formula 1 in un unico evento, quindi è fantastico far parte del pacchetto del Gran Premio di F1 ad Austin, dove concluderemo anche la prima stagione, davanti al paddock della F1 e al pubblico americano".

"Tra il sesto e il settimo round c'è un bel po' di distanza, ma questo è dovuto principalmente al fatto che spediremo le vetture e le attrezzature via nave, per risparmiare sui costi logistici".

"Inoltre, nel 2023 ci saranno quindici giorni di test per aggiungere tempo alla pista, con i primi due giorni a Barcellona l'11 e il 12 aprile. Il resto delle date sarà reso noto a tempo debito".