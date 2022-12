F1 Academy | C'è Prema tra i team della serie femminile 2023-2025

Carica lettore audio

La Prema Racing è tra le squadre che prenderanno parte alla F1 Academy a cominciare dalla stagione 2023.

La nuova categoria di monoposto per le donne era stata presentata in occasione dell'ultimo GP di F1 ad Abu Dhabi, in sostituzione della defunta W Series.

Tra le cinque compagini che hanno aderito al campionato fino al 2025 appare quella della famiglia Rosin, che si schiera assieme ad ART Grand Prix, Campos Racing, Carlin e MP Motorsport, andando a formare una griglia di 15 vetture.

Come spiegato dal Presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, l'idea è quella di costruire un sistema piramidale di monoposto che dia modo alle ragazze di aprodare successivamente a F3, F2 e magari F1.

Ogni pilota dovrà contribuire con €150.000, mentre le squadre copriranno il resto del budget. La prima stagione sarà formata da sette eventi che verranno resi noti successivamente.

"È emozionante poter annunciare i cinque team che correranno nella F1 Academy per il prossimo anno e che offriranno questa fantastica opportunità alle giovani e talentuose donne di iniziare il loro viaggio nelle competizioni automobilistiche", ha detto Stefano Domenicali, Presidente e AD della Formula 1.

"Crediamo che sia importante che tutti abbiano la possibilità di seguire le proprie ambizioni e di ricevere il supporto e la guida necessari per progredire ed eccellere".

"La F1 Academy è una parte importante del nostro piano per aumentare la diversità e la rappresentanza nel motorsport; non vediamo l'ora di iniziare la prima stagione nel 2023, ma arriveranno altre novità in questo settore".

Il Direttore Generale della F1 Academy, Bruno Michel, ha aggiunto: "Sono molto lieto di rivelare i cinque team che entreranno nella F1 Academy per il prossimo ciclo triennale, a partire dal 2023. Li conosciamo molto bene e collaboriamo con ciascuno di loro da molti anni".

"Sono noti per la loro esperienza e competenza nel coltivare e sviluppare giovani piloti. Ho piena fiducia nel fatto che daranno ai piloti che partecipano alla F1 Academy le chiavi per crescere tecnicamente e che li aiuteranno nella preparazione fisica e mentale per il viaggio che li attende".

René Rosin, capo della Prema, chiosa: "Siamo orgogliosi di partecipare a questo nuovo progetto. La crescita dei piloti è sempre stato la nostra vocazione e non vediamo l'ora di lavorare con nuovi ragazzi altamente motivati. È particolarmente emozionante vederli lavorare sodo, migliorare e raggiungere risultati eccezionali".

"Inoltre, abbiamo una notevole storia riguardo al supporto alle ragazze che corrono e speriamo che, in breve tempo, celebreremo un altro successo in questo ambito".