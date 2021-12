F1 | Abu Dhabi, Libere 1: Verstappen precede le due Mercedes

La nuova pista di Yas Marina ha molto velocizzato il tracciato dell'ultimo tracciato del mondiale: la prima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi ha dimostrato che si è già 12 secondi più veloci rispetto al primo turno dello scorso anno. Il nuovo limite lo ha dato Max Verstappen con un 1'25"009 ottenuto con le gomme soft, mescola usata in prevalenza da tutti.

L'olandese ha mostrato subito un buon adattamento a un circuito che va incontro alle caratteristiche della RB16B, ma Lewis Hamilton è arrivato a 33 millesimi dal tempo di Max prima di vedersi togliere il tempo per un track limit, per cui l'epta campione a fine turno è risultato terzo dietro a Valtteri Bottas.

Dunque due Mercedes alle spalle di Verstappen che ha voluto dare subito il segno delle sue intenzioni dettando il passo. La sensazione è che entrambi i contendenti del mondiale stiano usando motori "sgonfi" di rotazione per cui il tempo della pole è previsto intorno all'1'20".

Max è sembrato adattarsi molto bene alla nuova Yas Marina, mentre le due W12 hanno sofferto di più con frequenti lunghi e bloccaggi alla ricerca del set up più adatto. Valtteri Bottas ha chiuso al secondo posto a 196 millesimi da Verstappen con un tempo di 1'25"205, mentre Lewis si è accontentato di stare a oltre tre decimi.

Quarto è Sergio Perez che si è messo in bella mostra nel mini long run con la Red Bull: questo turno è poco significativo perché i piloti hanno girato con 39 gradi di asfalto che non si troveranno più nel pomeriggio quando scenderà l'oscurità sulla pista di Abu Dhabi.

Positivo l'adattamento di Yuki Tsunoda subito quinto con l'AlphaTauri, davanti al compagno di squadra Pierre Gasly. Fra le due AT02 si è infilato Fernando Alonso con l'Alpine, mentre Esteban Ocon non è andato oltre l'11esima piazza. Il francese ha accusato un problema elettronico al cambio poi prontamente risolto.

La Ferrari è ottava e nona con Charles Leclerc e Carlos Sainz a otto decimi dalla vetta: la squadra di Maranello ha lavorato sul set up. Il monegasco nei primi giri ha sfoggiato l'enorme traliccio di sensori dietro alle ruote posteriori raccogliendo dati per fare dei confronti che saranno utili quando i due piloti titolari gireranno con la mule car con le gomme da 18 pollici martedì e mercoledì.

La top 10 è stata chiusa da Sebastian Vettel: il tedesco è stato autore di un innocuo testacoda a fine sessione, ma ha comunque fatto meglio di Lance Stroll solo 15esimo.

Le McLaren, come sempre al venerdì, sono indietro: Lando Norris è 12esimo davanti alle due Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, entrambi all'ultima presenza con il team di Hinwil. Antonio ha sfoggiato un casco celebrativo in onore di Iceman, mentre il team svizzero ha riservato una livrea celebrativa per i due piloti.

Male Ricciardo solo 16esimo con la MCL35 M ricolorata: l'australiano ha preceduto Jake Aitken che ha rilevato la Williams di George Russell: l'inglese ha fatto meglio di Nicholas Latifi di 6 millesimi. Chiude la Haas con Mick Schumacher che precede Nikita Mazepin che ha avuto modo di valutare la scocca di scorta che ha sostituito quella distrutta a Jeddah.