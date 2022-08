F1 | Abu Dhabi coinciderà con l'apertura dei Mondiali di calcio

Carica lettore audio

La Formula 1 aveva creato un calendario di 23 gare per la stagione 2022, quello con più eventi della sua storia, che però si sarebbe esaurito prima di dicembre, come era accaduto invece nelle ultime due stagioni, prima a causa della pandemia del Covid-19 nel 2020 e poi nel 2021 per un problema legato al cambio di date degli eventi.

Tuttavia, l'eliminazione del Gran Premio di Russia dal calendario, a causa dell'invasione dell'Ucraina, ha ridotto il calendario a 22 fine settimana di gara che si sarebbero conclusi il 20 novembre, con il Gran Premio di Abu Dhabi, con l'evento che paga una somma di denaro più alta rispetto al resto delle gare, proprio per ospitare l'epilogo della Formula 1.

L'idea di terminare la stagione il 20 novembre è stata presa per evitare un conflitto con la Coppa del Mondo di calcio in Qatar, il cui inizio era previsto per il 21 novembre. La situazione è cambiata: gli organizzatori di uno dei tornei più rinomati al mondo hanno infatti annunciato che l'apertura sarà anticipata di un giorno.

"L'Ufficio di presidenza del Consiglio della FIFA conferma che la cerimonia di apertura della Coppa del Mondo del Qatar 2022 e la partita Qatar-Ecuador sono spostate di un giorno, come evento separato, al 20 novembre alle 19:00 (ora locale)", ha dichiarato la federazione in un post sui social media.

Ciò significa che la gara finale della stagione 2022 di Formula 1 si svolgerà in concomitanza con l'apertura della Coppa del Mondo, cosa che Liberty Media voleva evitare, anche se potrebbe non essere un grande problema quest'anno.

A differenza della scorsa stagione, nella quale Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno combattuto un'intensa battaglia che si è conclusa solo all'ultimo giro della gara di Yas Marina, nel 2022 il campione in carica olandese ha un vantaggio di 80 punti su Charles Leclerc a nove round dal termine, quindi il titolo potrebbe essere deciso prima dell'ultimo Gran Premio.