F1 | A Sakhir la Ferrari punto di riferimento... nei pit stop

La Ferrari si è rivelata seconda forza nel primo gran premio della stagione 2024, portando a casa il primo podio con Carlos Sainz e il quarto posto con Charles Leclerc, entrambi dietro al duo Red Bull formato dal vincitore della gara Max Verstappen e da Sergio Perez.

Per il team del Cavallino Rampante il divario da colmare dalla Red Bull - anche se sarebbe più corretto parlare di Red Bull RB20 numero 1, quella di Verstappen - si è dimezzato rispetto al Gran Premio del Bahrain della passata stagione nonostante i problemi all'impianto frenante che hanno rallentato Leclerc e avrebbero potuto portare la Rossa a lottare con maggiore efficacia per il secondo posto.

La Ferrari, però, lascia Sakhir e approda a Jeddah, sede del secondo appuntamento stagionale di Formula 1 dove si terrà il Gran Premio dell'Arabia Saudita, da punto di riferimento in una classifica piuttosto importante nel Circus iridato odierno, dove i decimi di secondo, se non i centesimi, possono decidere l'andamento di un gran premio.

Stiamo parlando della graduatoria del pit stop più veloci effettuati nel 2024. A Sakhir la Ferrari è stata la più rapida a effettuare le sue soste, piazzandosi sia in prima che in seconda posizione di questa speciale classifica.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 in the pit lane Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Il pit stop più rapido è stato quello fatto alla SF-24 numero 16 di Charles Leclerc in 2"23, mentre il secondo - anche se a pari merito con quello fatto da Red Bull a Max Verstappen - è quello fatto alla Rossa di Carlos Sainz, con il tempo di 2"27.

Attenzione, perché Red Bull non ha certo perso efficacia in un fondamentale in cui nelle ultime stagioni è spesso stata il punto di riferimento. Detto del secondo posto di Verstappen in coabitazione con Sainz, Sergio Perez ha ottenuto il terzo riscontro cronometrico durante la sua sosta in 2"29, appena 2 centesimi peggio rispetto al pit stop del suo compagno di squadra e quello di Sainz.

Chiude la Top 5 la McLaren con la sosta di Lando Norris fatta in 2"33, un centesimo meglio rispetto al pit stop di Yuki Tsunoda realizzato da Racing Bulls. Dietro al team faentino i distacchi sono più marcati, con il settimo pit stop della classifica realizzato da Mercedes a Lewis Hamilton in 2"51. In ottava posizione c'è la Haas, che ha cambiato le gomme a Kevin Magnussen in 2"56 e Aston Martin in 2"57 per Lance Stroll.

Fanalino di coda della classifica che conta di più, ma anche in quella dedicata ai pit stop, che è sempre nelle mani di Alpine. Esteban Ocon si è visto sostituire le gomme in 2"64, ben 4 decimi più lento rispetto al riferimento fatto dalla Ferrari con Leclerc.

Pos. Team Tempo Pilota 1 Ferrari 2”23 Charles Leclerc 2 Ferrari 2”27 Carlos Sainz 3 Red Bull 2”27 Max Verstappen 4 Red Bull 2”29 Sergio Perez 5 McLaren 2”33 Lando Norris 6 Racing Bulls 2”34 Yuki Tsunoda 7 Mercedes 2”51 Lewis Hamilton 8 Haas 2”56 Kevin Magnussen 9 Aston Martin 2”57 Lance Stroll 10 Alpine 2”64 Esteban Ocon

A Lusail la squadra diretta da Andrea Stella ha fatto un pit stop a Lando Norris in appena 1"80. Questo è valso a McLaren l'ingresso nel Guinness dei Primati grazie alla prestazione dei meccanici di Woking. Da allora il record non è ancora stato battuto. Di seguito potete trovare i 10 pit stop più rapidi della storia.