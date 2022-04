F1 | A Resta il premio Confartigianato Motori Imola

Carica lettore audio

Imola non propone solo il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna: nella settimana della… passione che fa seguito alla Pasqua, gli appassionati avranno modo di partecipare ad alcuni eventi in città che scalderanno l’attesa per domenica.

Torna il Premio di Confartigianato Motori Imola che suggella il profondo legame tra il mondo della F1 e l’eccellenza artigiana. La seconda edizione si terrà in presenza mercoledì 20 aprile alle ore 18:00 presso il “Confartigianato Bologna Metropolitana Auditorium” de La Casa delle Imprese che si trova in Viale Amendola 56/d con la presenza del Sindaco, Marco Panieri e di Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola, la società che ha riportato la F1 in riva al Santerno.

Questi autorevoli personaggi insieme a Marco Granelli (Presidente Nazionale Confartigianato), Davide Servadei (Presidente Confartigianato Emilia Romagna), Alessandro Angelone (Presidente Confartigianato Autoriparazione) e Franco Nugnes (direttore di Motorosport.com) dibatteranno su “La Motor Valley italiana accoglie la F1”.

L’incontro sarà moderato da Roberto Chinchero e Matteo Bobbi, due volti noti per i nostri lettori, che avranno modo di approfondire un tema molto sentito nel territorio e che precederà la premiazione durante la quale riceveranno un artistico riconoscimento piloti, tecnici, esperti di comunicazione, manager, meccanici e due imprese artigiane che fanno capo alla Famiglia Benelli e a Marco Garbellini.

La premiazione coinvolgerà Giampaolo Dallara, titolare della Casa costruttrice di auto da corsa più diffuse nel mondo), Simone Resta (direttore tecnico Haas), Pietro Benvenuti (direttore dell’Enzo e Dino Ferrari di Imola); Maurizio Reggiani (Vice President Lamborghini Motorsport); il team AlphaTauri oltre alla CEA Squadra Corse. Per i “Leoni” ritirano il premio Rossella Amadesi e Gianmarco Nobis. Sarà sul palco anche Elena Penazzi, assessore che con grande passione e professionalità segue le vicende dell’autodromo.