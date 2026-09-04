F1 | A Monza solo 5 MJ in ricarica: dalle simulazioni le velocità saranno più basse che in Ungheria

Monza è noto per essere "il Tempio della velocità", eppure quest'anno sarà diverso. Già alla vigilia del campionato era chiaro che quello di Monza sarebbe stato uno dei weekend più complessi dell’intera stagione sul fronte energetico per le Power Unit 2026, complice la presenza di lunghi rettilinei e di poche staccate per recuperare energia.

Se fino ad ora il limite più basso in qualifica era stato in Austria, con il valore in ricarica fissato a 6 MJ per giro, per Monza sarà di 5 MJ. Una scelta logica: con così poche frenate violente, sarebbe stato impossibile recuperare tutta l’energia necessaria solamente in frenata e questo avrebbe spinto i team a far largo uso del superclipping (quando l'MGU-K lavora contro il motore termico per ricaricare ma perdendo velocità) sugli allunghi.

Uno scenario che la FIA voleva evitare. Come già visto in altri weekend, come per esempio Melbourne, mantenere troppo alto il numero dei MJ recuperabili per giro spinge le squadre a essere molto aggressive in fase di ricarica sui rettilinei. Ciò però a Monza non avverrà proprio perché la FIA ha imposto un limite di ricarica più basso: se c'è poca energia da recuperare, allora servirà anche meno superclipping o lift and coast.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Si aprirà il festival delle scie e i team si aspettano tanti sorpassi

Dall’altra parte, avere poca energia significa che vedremo le vetture spremere la batteria in uscita di curva, per poi tagliare rapidamente il supporto del motore elettrico, che continuerà progressivamente a perdere potenza fino a spegnersi del tutto, lasciando attivo solo quello termico per il resto del rettilineo. In questa fase le velocità inizieranno si stabilizzeranno o inizieranno a calare, ma è evidente che con il solo motore termico (poco più di 550 cv) a spingere sia difficile restare su massime alte.

Per dare un metro di paragone, Andrea Stella e Oscar Piastri hanno spiegato che, quando hanno preparato le qualifiche del GP d’Italia al simulatore, le velocità di punta registrate qui a Monza erano inferiori a quelle viste in Ungheria, dove la gestione energetica non rappresentava un limite. A Budapest, infatti, si poteva sfruttare l'ibrido più a lungo, tanto che in gara si sono toccati anche i 350 km/h. Questo è anche un po' il punto, non è solo che velocità si tocca, ma anche per quanto si può sostenerla.

Anche se le velocità di punta non saranno particolarmente alte, limitando l'energia ci sarà meno superclipping di quello visto a Silverstone, Suzuka o Melbourne, anche se non sparirà del tutto: "Al simulatore e non è così male come mi aspettavo" - ha detto Andrea Kimi Antonelli -. "Non c’è così tanto superclipping, perché hanno modificato un po’ il limite di recupero rispetto ad altre gare. Ci sarà molta più “piattezza” in termini di velocità, ma in realtà pochissima decelerazione. Sarà molto meglio di quanto previsto".

Curva Parabolica, Monza Foto di: Erik Junius

Questo aprirà al gioco delle scie che, anche con le ali attive, rischia di essere molto efficace, come del resto si è visto anche a Spa tra Max Verstappen e Isack Hadjar. "Sarà interessante vedere come lavoreranno i team. Prima di tutto per quanto riguarda l’utilizzo della scia e poi anche in gara, quanto sarà facile sorpassare. Soprattutto il gioco dei sorpassi e controsorpassi probabilmente sarà un record assoluto qui, o qualcosa in stile MotoGP", ha detto Mike Krack, responsabile a bordo pista dell'Aston Martin.

Cosa si intende? La poca energia a disposizione aprirà anche la porta ai sorpassi, più del vecchio DRS. Considerando che anche in gara la quantità di energia recuperabile sarà inferiore rispetto al solito, usare il boost in attacco sfruttando più a lungo l'MGU-K fornirà un surplus di cavalli molto importante, facilitando i sorpassi rispetto al passato. Questo è uno dei motivi per cui Mercedes ha scelto di prendere qui la penalità con Antonelli.

Il rischio, tuttavia, è quello di ritrovarsi con poca energia negli instanti successivi e di subire il contro-sorpasso, con quella dinamica stile yo-yo che si è già vista in altri GP. Fortunatamente, c'è però anche un altro aspetto positivo. Aver abbassato il limite di ricarica vuol dire che per i piloti sarà meno "strano" guidare queste vetture a Monza, anche se alcuni piloti temono che dovranno comunque scalare una marcia verso la fine dei rettilinei per tenere alti i giri motore utili.

Ferrari SF-26 Foto di: Ferrari

Alcuni top team hanno già superato le stime di carico di fine 2026

Nelle valutazioni della Federazione c’è un elemento che non si può escludere dall’equazione. Alcuni top team hanno già raggiunto prima di metà campionato i valori di carico che avevano stimato per la fine della stagione. Ciò significa che gli spazi di frenata si riducono, che la resistenza sui rettilinei aumenta e le possibilità di recupero in curva calano, per cui l'unica chance resta quella di ricaricare con superclipping o lift and coast.

Proprio per questo è stato necessario scendere ancora di più rispetto ad altri GP con la quantità di energia recuperabile per giro, in modo da non spingere piloti e team ad usare tattiche estreme per ricaricare la batteria. Per quanto riguarda le zone in cui sarà possibile attivare l’ala mobile, saranno quattro, compresa quella in Curva Grande.

In quel tratto, però, l’ala mobile sarà attivabile soltanto nella parte finale del curvone, quando le vetture sono ormai quasi dritte, per ragioni di sicurezza. Aprire l’ala anteriore nel pieno della curva potrebbe generare un sottosterzo eccessivo, soprattutto in caso di duelli con vetture affiancate. È una logica simile a quella che ha spinto la FIA a dividere in due le zone in cui era possibile usare l’ala attiva a Spa al Blanchimont, così da mantenerla chiusa in curva e aprirla soltanto nei tratti più sicuri.