F1 a emissioni (quasi) zero: pioniera è la criticata power unit

Il 2030 sta diventando una data simbolica per la riduzione delle emissioni. La Commissione Europea ha votato a favore di un nuovo disegno di legge che prevede la riduzione del 40% dei limiti di emissioni di CO2 delle auto entro il 2030, prevedendo che una vettura su tre sarà elettrica o plug-in. La F1 si pone obiettivi ancora più ambiziosi: l’idea è di varare un piano per quella data che porti a disputare i GP con motori a (quasi) “zero emissioni di carbonio”.

Il progetto è allo studio da un anno e coinvolge Liberty, la FIA, gli organizzatori dei GP oltre ai team e ai petrolieri impegnati in F1. L’innovazione tecnologica è uno dei fiori all’occhiello che identificano la massima categoria dell’automobilismo.

Troppo spesso soluzioni all’avanguardia vengono tenute nascoste per paura di essere copiate, mentre i concetti (e non i segreti) andrebbero divulgati al grande pubblico, perché si spiegherebbero come mai dei Costruttori (Mercedes, Ferrari, Honda e Renault) hanno deciso di investire cifre enormi in F1 che sarebbero, invece, state destinate alla ricerca?

Chase Carey, Presidente e CEO di Formula 1 ha spiegato: “La Formula 1 è una piattaforma globale che permette di accelerare i progressi e sviluppare le tecnologie che riducono le emissioni di carbonio dall'attuale motore a combustione interna. La power unit svolgerà un ruolo chiave nel futuro dell'industria automobilistica”.

E anche chi avversava le attuali motorizzazioni si è convinto che la F1 ha intrapreso una strada virtuosa: “Poche persone sanno – ha rimarcato Carey - che l'attuale motore di F1 è il più efficiente al mondo, garantendo più potenza (oltre 1.000 cavalli), ma consumando meno carburante e quindi CO2, rispetto a qualsiasi altra auto”.

I tecnici Mercedes hanno rivelato che in un test al banco la power unit di Brackley ha superato un rendimento superiore al 50%, mentre le vetture di serie con motore a combustione interna non superano il 30%.

“Crediamo che la F1 possa continuare a essere leader per l'industria automobilistica – ha proseguito Carey - e l’impegno insieme al settore energetico e automobilistico è di arrivare a fornire il primo motore a combustione interna che riduca enormemente le emissioni di carbonio in tutto il mondo”.

L’attuale regolamento di F1 pone dei limiti nell’utilizzo dell’energia elettrica (120 kW), ma in futuro si potrebbe aumentare la potenza pulita, finalizzando il motore termico proprio a generare più energia elettrica, facendo in modo che in camera di combustione si arrivi a bruciare il carburante a temperature tali da abbattere le emissioni (fra 1.070 e 1.150 gradi) mentre ora si è poco sotto il muro dei 1.000 gradi. E, quindi, non si è lontani da un risultato importante...

Questi interventi uniti all’adozione di benzine sempre più bio (nel 2021 dovranno esserlo per il 20%, ma in futuro la percentuale sarà destinata a crescere sensibilmente) dovranno favorire un drastico calo degli inquinanti (CO2 e NOx).

La FIA vuole introdurre anche iniziative che vadano oltre le attività in pista, per garantire che la F1 diventi d’esempio con una logistica dei viaggi ultra efficienti e con uffici, strutture e fabbriche al 100% rinnovabili.

“Entro il 2025 – aggiunge Jean Todt, presidente FIA - la F1 garantirà anche che tutti gli eventi siano sostenibili. Ciò significherà l'eliminazione della plastica monouso e il riutilizzo, il riciclaggio o il compostaggio di tutti i rifiuti. Si offrirà agli spettatori degli incentivi e degli strumenti utili a raggiungere il circuito in modo sostenibile”.

"Stiamo attuando una strategia che è in linea con le iniziative avviate alcuni anni fa dalla FIA sia con la creazione del Programma di Accreditamento Ambientale, e più recentemente con la Commissione Ambiente e Sostenibilità della FIA per non dire delle ricerche sul carburante rinnovabile”.

"La Formula 1 assicura che sia sempre un laboratorio per la ricerca di innovazioni eco-compatibili".