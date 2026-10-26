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F1 | "6 giri buoni, 50 male": Russell è tornato nel vortice dei dubbi ora che la W17 è più estrema

Il britannico non è riuscito ad andare oltre l'8° posto, sebbene l'essersi arenato dietro Piastri non gli abbia permesso di esprimere un passo migliore di quello che si è visto sulla hard. C'è però un altro aspetto: la W17 aggiornata ha più carico, ma è più sensibile. Uscendo fuori dalla finestra ideale il rischio è di perdersi, anche per Russell.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 26 ott 2026, 14:30

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George Russell, Mercedes

Foto di: James Sutton / LAT Images via Getty Images

La stagione è ormai quasi agli sgoccioli, con Andrea Kimi Antonelli che potrebbe conquistare il titolo già durante il prossimo weekend in Messico, ma questo è solo uno dei verdetti di questa stagione. C’è infatti un altro tema emerso con chiarezza nel corso dell’anno: l’italiano ha saputo prendersi sulle spalle la Mercedes nei momenti difficili, mentre George Russell si è ritrovato intrappolato in un vortice di domande.

Interrogativi ai quali il britannico continua a faticare nel trovare una spiegazione ed è forse questo l’aspetto più preoccupante della sua stagione. È vero che tra i due esistono differenze importanti in termini di stile di guida, ma, questa è soltanto una parte della storia, perché anche ad Austin si è riproposto uno scenario ormai familiare, ora ancora di più perché trovare la finestra in cui far funzionare la W17 è diventato ancora più arduo.

Sfruttando la cancellazione del miglior giro in Q3 di Lando Norris, Russell era riuscito a prendere il via dalla sesta casella, ma pagando circa quattro decimi dal poleman e, soprattutto, dal compagno di squadra Antonelli. Un distacco significativo, ancor di più considerando che non è riuscito a migliorare il proprio riferimento della Q2, segnale di una crescente difficoltà nell’estrarre il potenziale della vettura quando conta davvero.

George Russell, Mercedes

Foto di: Chris Graythen / Getty Images

Russell non si è sbloccato quando serviva

È lì che Antonelli quest’anno ha spesso fatto la differenza, perché quando diventa complicato estrarre il massimo dalla vettura, l’italiano è quasi sempre riuscito a metterci una pezza. Così è stato anche ad Austin. Il nuovo pacchetto ha certamente aumentato il potenziale della W17, ma ha anche reso più complesso raggiungerlo, soprattutto su piste complete come il COTA, dove è necessario trovare un compromesso.

Le novità hanno spostato il bilanciamento sempre più verso l’anteriore, togliendo stabilità al posteriore ed è una delle aree in cui, effettivamente, al venerdì la Mercedes aveva faticato ad estrarre performance. In sostanza, i piloti faticavano a far girare la W17 e il rischio era quello di surriscaldare gli pneumatici al posteriore nell’ultima parte del giro.

Tra venerdì e sabato Antonelli è riuscito a trovare una direzione che gli ha permesso di essere più competitivo nei tratti lenti, mentre Russell ha continuato a faticare. Non a caso, sia confrontando il suo miglior giro della Q2 sia quello della Q3 con i riferimenti del compagno di squadra, gran parte del distacco nasce tra la fine del secondo e l'inizio del terzo settore, l’area più guidata dove ci si può inventare qualcosa anche a livello di linee.

George Russell, Mercedes

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Proprio qui Antonelli riusciva a essere sempre più incisivo in ingresso, ma senza perdere velocità a centro curva e senza ritardare troppo il ritorno sull'acceleratore in uscita. Lì Russell non è stato in grado di trovare la quadra. Lo stesso pattern si è visto sia in qualifica che in gara, con l'aggiunta che, accusando un degrado maggiore nel finale degli stint, l'inglese ha iniziato a faticare anche nei tratti veloci dovendo gestire.

C'è però stata una fase in cui Russell è riuscito a trovare ritmo, subito dopo il passaggio alla hard, portandosi su tempi non troppo distanti da quelli di Antonelli, il quale però in quel momento era anche impegnato nel tentativo di raggiungere e superare la Ferrari di Charles Leclerc. La hard si è rivelata la gomma migliore della gara, offrendo più supporto al posteriore e aiutando l'inglese fino a quando non si è incagliato dietro Piastri.

Una volta superato Leclerc, Antonelli è invece rimasto su tempi ottimi e costanti, riuscendo a far funzionare senza problemi la strategia a una sola sosta. Al contrario, Russell non ha mai trovato quel delta necessario per liberarsi della McLaren e lì, di fatto, si è arenata la sua gara.

George Russell, Mercedes

Foto di: Clive Mason / Getty Images

La W17 ora è più estrema: per Russell diventa ancora più dura?

Il britannico ha provato più volte il sorpasso, senza però mai trovare lo spazio per affondare l'attacco, al punto da chiudere la corsa a poco più di un secondo da Piastri. Un distacco che suggerisce come il potenziale per fare qualcosa in più ci fosse, anche se, considerando il ritardo accumulato dall'australiano nei confronti della top 5, è difficile immaginare che la sua gara avrebbe potuto prendere una piega molto diversa.

Qualche settimana fa Russell aveva spiegato di sperare che il nuovo pacchetto potesse aiutarlo a risolvere alcune delle criticità emerse nel corso della stagione. Tuttavia, l'aver ristretto ulteriormente la finestra di funzionamento della W17 ha avuto anche un effetto collaterale: meno libertà sul fronte dell'assetto e una vettura che, non appena esce dalla configurazione ideale, tende a perdere prestazione in modo più marcato.

“Sì, il potenziale c'è, ma la finestra è molto stretta. Lo abbiamo visto in Malesia. Credo che Kimi fosse il più veloce in FP3, poi però ci siamo qualificati quarto e ottavo. Anche questo weekend eravamo entrambi lì davanti in Q2, poi io sono sparito in Q3 e oggi non avevo passo”, ha aggiunto Russell.

George Russell, Mercedes

Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

“Kimi invece è stato estremamente competitivo, e ci sono segnali che indicano come la finestra di funzionamento sia davvero molto ridotta. Spero che questa sia una spiegazione della mia mancanza di prestazione oggi, ma devo andare a fondo con il mio team perché è difficile capire come si possa essere così lontani dai migliori. Non ho una risposta, ho bisogno di 24 ore per pensare bene”.

Mercedes continua a credere in Russell e nelle sue capacità, ma il vero nodo è capire perché la W17 sembri metterlo più spesso in difficoltà rispetto ad Antonelli. Una differenza che nel corso dell'anno si è tradotta in quella continuità di rendimento che al britannico è mancata. Kimi con questa vettura aggiornata si sta ora riadattando, mentre per George sembra più difficile trovare la chiave per sbloccarsi.

"Vediamo questa variabilità nei risultati. Quando riusciamo a mettere la vettura nella configurazione che si adatta a lui, è assolutamente veloce. Ma quando esce da quella finestra di funzionamento, va in difficoltà. E va in difficoltà più di quanto accada probabilmente a Kimi", ha detto Toto Wolff.

"Questa è una responsabilità nostra. Dobbiamo capire insieme a lui come possa esserci una differenza così grande in termini di guida e di prestazione. Perché George non è più lento di mezzo secondo o di tre decimi rispetto a Kimi. Non è assolutamente così. Quindi cos'è che non gli piace? Cos'è che dobbiamo fare sulla vettura, o a livello di assetto, per permettergli di andare forte? Perché ha tutto ciò che serve: l'intelligenza, le capacità e la determinazione".

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