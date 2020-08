George Russell dovrà scontare cinque posizioni di penalità sulla griglia dipartenza del Gran Premio di Gran Bretagna.

Il pilota della Williams è stato punito per non aver rallentato abbastanza durante le Qualifiche di oggi pomeriggio, quando nel corso della Q1 il suo compagno di squadra Nicholas Latifi era finito fuori pista alla curva 7.

Dopo una investigazione analizzando i dati, i commissari sportivi della FIA hanno sanzionato l'inglese poiché, pur vedendo esposte le segnalazioni di pericolo con doppia bandiera gialla e avendo alzato il piede dall'acceleratore, non ha prestato sufficiente attenzione andando a chiudere ugualmente il giro veloce.

Questo era stato espressamente vietato dal direttore di gara, Michael Masi, a tutti i concorrenti nel caso in cui si fosse presentata la situazione. Fra l'altro è stato riscontrato che la Williams via radio non ha dato alcuna comunicazione in merito al suo concorrente, che quindi si è dovuto "arrangiare" nel valutare ogni singola cosa.

Russell, che aveva conquistato l'accesso alla Q2 e terminato 15°, dovrà così partire dal fondo dello schieramento, prendendosi anche 3 punti di penalità sul totale dei 12 che i piloti hanno a disposizione come "bonus" prima di sanzioni più gravi.

E' andata meglio ad Esteban Ocon, che era stato convocato assieme a Kimi Raikkonen in direzione gara per rispondere dell'eventuale ostacolo dato al finlandese.

In questo caso, il portacolori della Renault, che in Q1 si era trovato davanti all'Alfa Romeo di "Iceman", non è stato giudicato effettivamente reo di aver fatto da tappo, rovinandogli parzialmente la scia aerodinamica, ma non tanto da impedirgli di realizzare una buona prestazione.

Anche qui i commissari hanno analizzato le telemetrie comparando l'espisodio con altri che si erano verificati in precedenti gare, senza decidere di prendere provvedimenti nei confronti del francese.