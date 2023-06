F1 | 3 posizioni di penalità anche per Hulkenberg in Canada

Alle 20:30 locali il collegio dei commissari sportivi del Gran Premio del Canada ha ufficializzato la penalità di tre posizioni ai danni di Nico Hulkenberg.

Il pilota della Haas è stato posto sotto investigazione per aver violato l’articolo 37.6 del regolamento sportivo, che impone ai piloti di rimanere al di sopra di un tempo minimo previsto per ogni settore della pista in regime di bandiera rossa.

L’episodio incriminato è avvenuto in Q3, quando la sessione è stata interrotta per l’incidente accaduto ad Oscar Piastri.

Per questo tipo di infrazione la penalità prevista è di dieci posizioni, ma la FIA dopo aver ascoltato Hulkenberg ha considerato come ‘attenuanti’ le spiegazioni del pilota della Haas, riducendo la sanzione a tre posizioni.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Quando è stata esposta la bandiera rossa – ha chiarito il collegio – Hulkenberg era già sopra il tempo minimo previsto e il pilota ha spiegato che questo gli ha reso problematico scendere al di sotto del delta nel settore successivo. Ha anche ammesso di essersi confuso nell’interpretare il segnale acustico (che aiuta a gestire il delta time) pensando erroneamente che stesse andando troppo piano".

"Il confronto della telemetria con quella della vettura 31 (Esteban Ocon) ha confermato che nella restante parte del giro Hulkenberg ha mantenuto la stessa velocità, rispettando i delta previsti in ogni mini-settore”.

“La consideriamo una circostanza attenuante – ha concluso la dichiarazione dei commissari sportivi – tuttavia il regolamento è molto chiaro e, sebbene non si tratti di un comportamento pericoloso da parte del conducente, vi è stata una violazione e quindi deve essere inflitta una sanzione".

"La penalità normale per il mancato rallentamento in presenza di bandiere rosse è di 10 posizioni in griglia, tuttavia, in considerazione della circostanza attenuante, è stata ritenuta appropriata una penalità inferiore”.

La sanzione inflitta a Hulkenberg fa slittare il pilota della Haas dalla seconda alla quinta posizione, promuovendo Fernando Alonso in prima fila con le due Mercedes di Hamilton e Russell alle sue spalle.

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

I commissari sportivi di Montreal hanno avuto il loro bel da fare nel corso del tardo pomeriggio canadese, perché oltre alle penalità inflitte a Carlos Sainz Jr. e a Nico Hulkenberg sono arrivate quelle per Lance Stroll e Yuki Tsunoda.

Sia il pilota dell'Aston Martin che quello dell'AlphaTauri si sono resi protagonisti di due impeding nei confronti di due colleghi - rispettivamente Esteban Ocon e Nico Hulkenberg - e per questo motivo hanno ricevuto a loro volta una sanzione di 3 posizioni da scontare in griglia questo fine settimana.

In questo modo Stroll scivola dal 13esimo al 16esimo posto in griglia di partenza, mentre Yuki Tsunoda sarà costretto a scattare dal penultimo posto, in ultima fila, accanto a Guan Yu Zhou.