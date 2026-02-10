Video | F1 2026, il Vademecum: le novità sulle gomme spiegate da Mario Isola
Nel regolamento di Formula 1 2026 i cambiamenti riguardano anche le gomme: nuove dimensioni, nuove mescole e nuova struttura. In questo nuovo video, Mario Isola, il Direttore Motorsport di Pirelli, ci ha spiegato cosa cambia concretamente e quali effetti avranno queste novità su prestazioni, strategia e spettacolo in pista.
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
Nuova Lancia Gamma, tutto quello che sappiamo
Guidare "pensando troppo" e con norme stringenti: i rischi delle F1 2026 secondo Alonso
F1 | McLaren e Williams già in pista in Bahrain: oggi hanno fatto un filming day
WEC | TF Sport rinnova e differenzia le livree delle Corvette LMGT3
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments