Intervista
Formula 1

Video | F1 2026, il Vademecum: le novità sulle gomme spiegate da Mario Isola

Nel regolamento di Formula 1 2026 i cambiamenti riguardano anche le gomme: nuove dimensioni, nuove mescole e nuova struttura. In questo nuovo video, Mario Isola, il Direttore Motorsport di Pirelli, ci ha spiegato cosa cambia concretamente e quali effetti avranno queste novità su prestazioni, strategia e spettacolo in pista.

Giacomo Rauli e Gianluca D'Alessandro Beatrice Frangione
Pubblicato:

