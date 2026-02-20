F1 2026 | Test Bahrain 2, Day 3: ruggito Ferrari con Leclerc, poi Norris
Ferrari chiude i test pre-stagionali in Bahrain con un acuto. Miglior tempo assoluto con Leclerc che sfrutta un set di C4, ma già con le C3 era stato il più veloce di tutti. McLaren seconda con Norris, mentre Mercedes si nasconde e deve prendere atto di un problema che ha rallentato Antonelli. Aston, le difficoltà continuano.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Lo abbiamo sempre detto sin dal primo giorno di prove e lo ripetiamo ora che sono finiti: sono soltanto test. Solo a Melbourne vedremo i veri valori in pista. Eppure oggi, ultimo giorno dei 6 in cui i team hanno potuto provare le rispettive monoposto 2026, abbiamo potuto godere di una serie di giri veloci che hanno incendiato Sakhir e le aspettative di tutti i tifosi.
Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo assoluto di giornata e dei due test in Bahrain in 1'31"992, primo e unico pilota ad abbattere il muro dell'1'32". Questo è stato firmato con mescole C4, che di solito Pirelli non porta al Gran Premio del Bahrain e gli avversari della scuderia non hanno provato.
C'è però da dire che Leclerc è stato in grado di ottenere il miglior tempo anche con le C3, mescola usata anche da McLaren, Mercedes e Red Bull. La Rossa numero 16 ha fermato il cronometro in 1'32"655, facendo meglio di 2 decimi a parità di gomma rispetto a Lando Norris.
Nel corso della mattinata la Rossa ha anche fatto una simulazione completa di gran premio. C3, C2, C3 è stata la sequenza di mescole usate da Leclerc e i tempi - considerando l'elevata temperatura dell'asfalto, circa 46 gradi - sono stati costanti e interessanti.
Restano però tanti dubbi sui veri valori in pista. Norris ha fatto il secondo tempo e ha provato a simulare alcuni stint, ma ha perso 2 ore di lavoro per essere rimasto fermo ai box più a lungo di quanto fosse lecito attendersi. Max Verstappen, terzo con la Red Bull, è stato più lento di poco più di 2 decimi rispetto alla McLaren di Norris e oggi ha forse mostrato di non essere ancora all'altezza dei tre contendenti con cui si troverà a lottare nel corso della stagione.
Max ha comunque lavorato sodo sulla RB22 anche sul passo, mentre Isack Hadjar si è dovuto accontentare del 13esimo tempo assoluto di giornata dopo aver firmato il suo miglior tempo di mattina, con condizioni molto difficili. Non a caso Oscar Piastri è 11esimo, 2 decimi più veloce di lui. Anche l'australiano ha girato di mattina.
Chi invece rimane il grande mistero è la Mercedes. La sensazione è che la W17 sia la vettura da battere pur senza aver quasi mai dato segnali inequivocabili. Il passo gara mostrato nelle simulazioni è eccellente, ma oggi ha patito un guasto che ha costretto Andrea Kimi Antonelli (ottavo a fine giornata) a finire molto in anticipo il suo programma. Melbourne dirà di più, perché la Freccia d'Argento non potrà più nascondersi. L'impressione, però, è che per vederla dove più conta sia solo questione di poco tempo.
Dietro i 4 top team c'è una bella battaglia tra Alpine, Haas e Audi. Questi tre team hanno chiuso la giornata staccati di un paio di decimi tra loro e l'impressione è che possano inizialmente giocarsi il quinto posto nel Mondiale Costruttori. Gasly ha colto il quinto tempo davanti a Oliver Bearman e a Gabriel Bortoleto.
Arvid Lindblad, invece, è stato il pilota più attivo in pista con quasi 3 GP effettuati, ben 165 giri. Dietro di lui, nella classifica dei più attivi in pista, troviamo Carlos Sainz con la Williams a 141 e la Ferrari di Leclerc a 132. A proposito del madrileno, è decimo assoluto e la Williams ha dato per la prima volta l'impressione di essere più indietro rispetto agli altri con cui si giocherà il quinto posto nel Costruttori.
Cadillac si conferma a più di 3 secondi dai migliori con Valtteri Bottas, 14esimo a 3"2, mentre Aston Martin ha vissuto l'ennesima giornata da incubo di questo avvio di 2026. Dopo il guasto che ha costretto Fernando Alonso a fermarsi nella giornata di ieri, oggi la AMR26 ha fatto appena 6 giri. Il team di Silverstone ha potuto fare solo pochi stint a causa della mancanza di pezzi di ricambio e del guasto alla batteria che ieri ha fermato il 2 volte iridato di Oviedo.
L'unica bandiera rossa reale esposta - le altre sono state introdotte per portare i piloti a fare le due prove di partenza sulla griglia - è stata provocata dalla Mercedes W17 di Andrea Kimi Antonelli. L'italiano è rimasto fermo in pista dopo curva 8.
|Cla
|Pilota
|#
|Giri
|Tempo
|Distacco
|Gomme
|km/h
|1
|C. LeclercFerrari
|16
|132
|
1'31.992
|M
|211.792
|2
|L. NorrisMcLaren
|1
|47
|
+0.879
1'32.871
|0.879
|M
|209.787
|3
|M. VerstappenRed Bull Racing
|3
|65
|
+1.117
1'33.109
|0.238
|T
|209.251
|4
|G. RussellMercedes
|63
|82
|
+1.205
1'33.197
|0.088
|T
|209.053
|5
|P. GaslyAlpine
|10
|118
|
+1.429
1'33.421
|0.224
|S
|208.552
|6
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|88
|
+1.495
1'33.487
|0.066
|M
|208.405
|7
|G. BortoletoAudi
|5
|71
|
+1.763
1'33.755
|0.268
|M
|207.809
|8
|A. AntonelliMercedes
|12
|49
|
+1.924
1'33.916
|0.161
|M
|207.453
|9
|A. LindbladRacing Bulls
|41
|165
|
+2.157
1'34.149
|0.233
|M
|206.940
|10
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|141
|
+2.350
1'34.342
|0.193
|S
|206.516
|11
|O. PiastriMcLaren
|81
|66
|
+2.360
1'34.352
|0.010
|M
|206.494
|12
|E. OconHaas F1 Team
|31
|82
|
+2.502
1'34.494
|0.142
|T
|206.184
|13
|I. HadjarRed Bull Racing
|6
|59
|
+2.519
1'34.511
|0.017
|M
|206.147
|14
|V. BottasCadillac-Ferrari
|77
|38
|
+3.298
1'35.290
|0.779
|M
|204.462
|15
|N. HulkenbergAudi
|27
|64
|
+4.027
1'36.019
|0.729
|M
|202.909
|16
|S. PerezCadillac-Ferrari
|11
|61
|
+8.850
1'40.842
|4.823
|H
|193.205
|17
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|6
|
|M
|18
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|0
|
|19
|A. AlbonWilliams
|23
|0
|
|20
|L. LawsonRacing Bulls
|30
|0
|
|21
|F. ColapintoAlpine
|43
|0
|
|22
|L. HamiltonFerrari
|44
|0
|
