F1 2026 | Test Bahrain 2, Day 3: ruggito Ferrari con Leclerc, poi Norris

Lo abbiamo sempre detto sin dal primo giorno di prove e lo ripetiamo ora che sono finiti: sono soltanto test. Solo a Melbourne vedremo i veri valori in pista. Eppure oggi, ultimo giorno dei 6 in cui i team hanno potuto provare le rispettive monoposto 2026, abbiamo potuto godere di una serie di giri veloci che hanno incendiato Sakhir e le aspettative di tutti i tifosi.

Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo assoluto di giornata e dei due test in Bahrain in 1'31"992, primo e unico pilota ad abbattere il muro dell'1'32". Questo è stato firmato con mescole C4, che di solito Pirelli non porta al Gran Premio del Bahrain e gli avversari della scuderia non hanno provato.

C'è però da dire che Leclerc è stato in grado di ottenere il miglior tempo anche con le C3, mescola usata anche da McLaren, Mercedes e Red Bull. La Rossa numero 16 ha fermato il cronometro in 1'32"655, facendo meglio di 2 decimi a parità di gomma rispetto a Lando Norris.

Nel corso della mattinata la Rossa ha anche fatto una simulazione completa di gran premio. C3, C2, C3 è stata la sequenza di mescole usate da Leclerc e i tempi - considerando l'elevata temperatura dell'asfalto, circa 46 gradi - sono stati costanti e interessanti.

Restano però tanti dubbi sui veri valori in pista. Norris ha fatto il secondo tempo e ha provato a simulare alcuni stint, ma ha perso 2 ore di lavoro per essere rimasto fermo ai box più a lungo di quanto fosse lecito attendersi. Max Verstappen, terzo con la Red Bull, è stato più lento di poco più di 2 decimi rispetto alla McLaren di Norris e oggi ha forse mostrato di non essere ancora all'altezza dei tre contendenti con cui si troverà a lottare nel corso della stagione.

Max ha comunque lavorato sodo sulla RB22 anche sul passo, mentre Isack Hadjar si è dovuto accontentare del 13esimo tempo assoluto di giornata dopo aver firmato il suo miglior tempo di mattina, con condizioni molto difficili. Non a caso Oscar Piastri è 11esimo, 2 decimi più veloce di lui. Anche l'australiano ha girato di mattina.

Chi invece rimane il grande mistero è la Mercedes. La sensazione è che la W17 sia la vettura da battere pur senza aver quasi mai dato segnali inequivocabili. Il passo gara mostrato nelle simulazioni è eccellente, ma oggi ha patito un guasto che ha costretto Andrea Kimi Antonelli (ottavo a fine giornata) a finire molto in anticipo il suo programma. Melbourne dirà di più, perché la Freccia d'Argento non potrà più nascondersi. L'impressione, però, è che per vederla dove più conta sia solo questione di poco tempo.

Dietro i 4 top team c'è una bella battaglia tra Alpine, Haas e Audi. Questi tre team hanno chiuso la giornata staccati di un paio di decimi tra loro e l'impressione è che possano inizialmente giocarsi il quinto posto nel Mondiale Costruttori. Gasly ha colto il quinto tempo davanti a Oliver Bearman e a Gabriel Bortoleto.

Arvid Lindblad, invece, è stato il pilota più attivo in pista con quasi 3 GP effettuati, ben 165 giri. Dietro di lui, nella classifica dei più attivi in pista, troviamo Carlos Sainz con la Williams a 141 e la Ferrari di Leclerc a 132. A proposito del madrileno, è decimo assoluto e la Williams ha dato per la prima volta l'impressione di essere più indietro rispetto agli altri con cui si giocherà il quinto posto nel Costruttori.

Cadillac si conferma a più di 3 secondi dai migliori con Valtteri Bottas, 14esimo a 3"2, mentre Aston Martin ha vissuto l'ennesima giornata da incubo di questo avvio di 2026. Dopo il guasto che ha costretto Fernando Alonso a fermarsi nella giornata di ieri, oggi la AMR26 ha fatto appena 6 giri. Il team di Silverstone ha potuto fare solo pochi stint a causa della mancanza di pezzi di ricambio e del guasto alla batteria che ieri ha fermato il 2 volte iridato di Oviedo.

L'unica bandiera rossa reale esposta - le altre sono state introdotte per portare i piloti a fare le due prove di partenza sulla griglia - è stata provocata dalla Mercedes W17 di Andrea Kimi Antonelli. L'italiano è rimasto fermo in pista dopo curva 8.