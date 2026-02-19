F1 2026 | Test Bahrain 2, Day 2, ore 12: Norris al top. Solo 5 giri per la Ferrari

La sessione mattutina del secondo giorno dell'ultimo test pre-stagionale che si sta svolgendo a Sakhir, in Bahrain, ha visto 3 dei 4 top team comandare le prime posizioni della classifica.

Lando Norris ha ottenuto il miglior tempo della mattinata in 1'33"453, cogliendo anche il crono di riferimento assoluto dei due test in Bahrain. Il campione del mondo lo ha firmato con un set di mescole C4 e ha preceduto di poco più di un decimo Max Verstappen.

La MCL40 è davanti a tutti, ma l'olandese ha colto il secondo tempo di mattinata con una Red Bull RB22 dotata di mescole C3, quindi di un grado più dure rispetto a quelle usate da Norris per cogliere il riferimento della mattinata. Un aspetto non da poco, anche se, come spesso capita nei test, è difficile avere un quadro completo per questioni di carburante imbarcato e differenze di programma.

A livello di tempi, Mercedes ha colto il terzo con George Russell al volante della W17, ma staccato di poco più di mezzo secondo da Norris. Il pilota britannico è stato il pilota più attivo in pista con 77 passaggi sul traguardo (ricordiamo che sono 57 quelli che compongono un GP del Bahrain), facendo meglio di 5 giri rispetto a Norris, fermo a 72 e di Alexander Albon, con 71.

Se questi tre top team hanno comandato la classifica, è visibile la mancanza del quarto: la Ferrari. Il team di Maranello si è subito distinto nel corso della mattinata per via dell'introduzione della nuova ala posteriore, che presenta un'apertura inedita del flap dell'aerodinamica attiva.

Si tratta di un ribaltamento molto vistoso del flap superiore che va oltre i 180 gradi (per leggere l'approfondimento sulla novità Ferrari cliccate qui). Questo particolare, però, è stato possibile osservarlo per appena 5 giri, perché Lewis Hamilton - oggi titolare del volante della SF-26 - è rimasto ai box praticamente tutta la mattina a causa di un problema (presumibilmente a un sensore) che ha costretto il team a smontare diverse componenti del retrotreno per risolverlo. Nessun guasto meccanico, ma ha comunque preso diverso tempo per sistemarlo.

Lewis è tornato in pista a fine turno per la prova di partenza, per altro fatta molto bene al pari della Haas di Oliver Bearman (sesta assoluta di giornata), mentre Mercedes e McLaren hanno faticato in modo vistoso.

Dietro i tre top team troviamo la Williams di Alexander Albon, l'Audi di Gabriel Bortoleto e la Haas di Oliver Bearman. Molto bello vedere la FW48, la R26 e la VF-26 racchiuse in appena 149 millesimi. Se Williams e Haas avevano già dato buoni segnali, Audi è una novità dopo alcune difficoltà iniziali dovute alla novità del progetto della power unit.

Per la R26 solo 29 giri, ma comunque incisivi. 54 invece quelli dell'Alpine con Franco Colapinto al volante, mentre Racing Bulls è andata incontro alla prima mezza giornata di difficoltà, non andando oltre i 27 passaggi sul traguardo. Liam Lawson ha anche abbandonato il suo box 20 minuti prima del termine della sessione.

40 giri per Aston Martin, che ha continuato ad alternare le due tipologie di cofano motore realizzate, una con branchie e una a mezzo cono ma senza feritoie in sequenza. La AMR26 continua ad avere un gap di circa 4 secondi dai migliori, ma è in frenata dove sembra avere un comportamento nervoso e spesso differente da curva a curva.

Detto del decimo posto di Hamilton, che non ha quasi girato, chiude la classifica la Cadillac. Stamattina ha girato Valtteri Bottas, facendo 58 giri. Il tempo, però, resta molto alto: 6"7 il ritardo da Norris.

# Pilota Gap Tempo Gomma 1 Lando Norris 1:33.453 M 14 G 14 Pit stop 2 Max Verstappen +0.131 1:33.584 M 13 G 9 Pit stop 3 George Russell +0.658 1:34.111 M 24 G 20 Pit stop 4 Alex Albon +1.677 1:35.130 T 12 G 10 Pit stop 5 Gabriel Bortoleto +1.810 1:35.263 T 4 G 5 Pit stop 6 Oliver Bearman +1.826 1:35.279 M 11 G 16 Pit stop 7 Franco Colapinto +2.053 1:35.506 M 13 G 10 Pit stop 8 Liam Lawson +3.506 1:36.959 H 10 G 6 Pit stop 9 Fernando Alonso +4.019 1:37.472 M 9 G 9 Pit stop 10 Lewis Hamilton +6.217 1:39.670 M 11 G 2 Pit stop 11 Valtteri Bottas +6.740 1:40.193 H 17 G 8 Pit stop