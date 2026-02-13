F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 3, ore 15: Antonelli sale al comando
Il bolognese si porta davanti nella classifica provvisoria dell'ultimo giorno dei Test 1 in Bahrain, facendo meglio di quasi 3 decimi rispetto al riferimento di Russell ottenuto al mattino. Piastri porta la McLaren al quarto posto, appena alle spalle di Hamilton.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto di: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images
La sessione pomeridiana dell'ultimo giorno dei Test 1 di Formula 1 in Bahrain si è aperta con il botto. No, niente incidenti, ma un bel segnale da parte di Andrea Kimi Antonelli.
Il pilota bolognese, che finalmente ha avuto modo di inanellare diversi giri al volante della Mercedes W17 dopo i primi due giorni assai sfortunati e conditi da problemi di vario genere, ha firmato il miglior tempo di giornata e, di conseguenza, anche quello dei tre giorni di test a Sakhir.
Dopo aver montato un set di mescole C3, che in questo test devono essere considerate come le Soft, Andrea ha prima fatto meglio di 18 millesimi rispetto al miglior tempo precedente, realizzato stamattina dal compagno di squadra George Russell.
Successivamente, pochi minuti dopo, si è migliorato ancora sempre con le C3, abbassando il suo riferimento di 2 decimi e mezzo. L'1'33"669 ottenuto dal 18enne spiega molto bene quanto margine abbiano ancora le nuove monoposto di Formula 1. Andrea è già arrivato a oltre 20 giri inanellati, mentre Russell si è fermato a 78 dopo una mattinata molto produttiva.
Lewis Hamilton continua a girare al volante della Ferrari SF-26 e ha raggiunto i 111 giri. Per lui ancora tanto lavoro sulle C3, mentre Oscar Piastri che ha portato la McLaren MCL40 al quarto posto (a 880 millesimi da Antonelli) continua il suo programma sulle C2, che sono le Medium.
Verstappen ha lasciato il volante della Red Bull RB22 a Isack Hadjar e il parigino si è subito portato in sesta posizione, facendo sino a questo momento 44 giri. In pista anche Esteban Ocon con la Haas VF-26, dopo averla ereditata da Oliver Bearman. Il francese si è già portato a 288 millesimi dal crono del compagno di squadra, mentre Liam Lawson ha rallentato leggermente il suo incedere e ora è fermo a 119 giri.
Nico Hulkenberg ha portato invece l'Audi R26 in Top 10 davanti all'Alpine A526 di Franco Colapinto. Oggi l'argentino è uno tra i più attivi in pista con 121 giri, appena 7 in meno di Oscar Piastri, in cima alla speciale classifica con 128. Avvicendamento anche in casa Cadillac, con Valtteri Bottas che ha lasciato il volante della monoposto americana a Sergio Perez dopo il problema al raffreddamento che ha causato l'unica bandiera rossa di giornata, almeno sino a questo momento.
|#
|Pilota
|Gap
|Tempo
|Gomma
|1
|Andrea Kimi Antonelli
|1:33.669
|
11G6Pit stop
|2
|George Russell
|+0.249
|1:33.918
|H
21G8Pit stop
|3
|Lewis Hamilton
|+0.540
|1:34.209
|H
3G25Pit stop
|4
|Oscar Piastri
|+0.880
|1:34.549
|
18G18Pit stop
|5
|Max Verstappen
|+1.672
|1:35.341
|
10G9Pit stop
|6
|Isack Hadjar
|+2.117
|1:35.786
|
10G6Pit stop
|7
|Oliver Bearman
|+2.303
|1:35.972
|
16G14Pit stop
|8
|Esteban Ocon
|+2.591
|1:36.260
|
5G6Pit stop
|9
|Liam Lawson
|+3.139
|1:36.808
|
1G17Pit stop
|10
|Nico Hulkenberg
|+3.159
|1:36.828
|
15G3Pit stop
|11
|Franco Colapinto
|+3.205
|1:36.874
|
2G18Pit stop
|12
|Carlos Sainz
|+3.517
|1:37.186
|H
35G13Pit stop
|13
|Gabriel Bortoleto
|+3.867
|1:37.536
|
8G13Pit stop
|14
|Lance Stroll
|+4.754
|1:38.423
|
14G13Pit stop
|15
|Valtteri Bottas
|+5.103
|1:38.772
|
15G8Pit stop
|16
|Alex Albon
|+5.668
|1:39.337
|
20G3Pit stop
|17
|Sergio Pérez
|+6.138
|1:39.807
|H
0G6Pit stop
