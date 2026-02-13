F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 3, ore 10: Mercedes subito al top, poi Hamilton
Mercedes parte forte per recuperare il tempo perso ieri mattina e Russell va in testa alla classifica del terzo giorno di test in Bahrain. Ferrari seconda con Hamilton a poco meno di 3 decimi, poi Verstappen e Bearman. Altra bandiera rossa firmata Cadillac.
George Russell, Mercedes
L'ultimo giorno del primo test di Formula 1 sul tracciato di Sakhir, in Bahrain, è iniziato questa mattina alle ore 8:00 italiane e ha subito avuto come protagonista la Mercedes.
Se ieri mattina la Freccia d'Argento era stata costretta a fare appena 3 giri con Andrea Kimi Antonelli prima di sostituire la power unit a causa di un problema, stamattina George Russell è riuscito a percorrere 33 giri in un paio d'ore e a cogliere sia il miglior tempo provvisorio di giornata che quello assoluto della tre giorni di prove.
Il britannico è stato il primo ad abbattere il muro dell'1'34", fermando il cronometro in 1'33"918 con mescole C3, considerate le Soft in questo test. Come al solito ricordiamo che i tempi di questo test sono da prendere con le pinze: l'obiettivo dei team è continuare a sgrezzare le monoposto e prendere confidenza con le tattiche d'utilizzo e ricarica dell'energia elettrica che da quest'anno contribuirà tanto a spingere le vetture di nuova generazione.
Rimanendo sull'aspetto cronometrico, arrivano segnali incoraggianti da Lewis Hamilton. Il 7 volte campione del mondo ha impiegato poco a mettersi al virtuale inseguimento della W17 di Russell. Dopo aver commesso un errore nel suo primo giro più spinto, ne ha fatto un altro arrivando a 291 millesimi dal riferimento del connazionale ed ex compagno di squadra.
La Ferrari è entrata in pista stamane con due evidenti rastrelli posti dietro le ruote posteriori. L'intento è raccogliere dati aerodinamici e continuare a capire in che modo evolvere la SF-26, che continua a essere una delle monoposto all'apparenza con più margine di cambiamento in vista dei prossimi test.
Dopo i botti verbali di ieri sera, Max Verstappen è tornato al volante della Red Bull RB22 piazzando il terzo tempo, anche se a 1"4 dal crono di riferimento. Max ha percorso lo stesso numero di giri di Hamiton, ovvero 34. Dietro di lui una monoposto motorizzata Ferrari, la Haas di Oliver Bearman. Il britannico è a 2" dalla Mercedes, ma precede di quasi 1 secondo l'Alpine di Franco Colapinto.
Oscar Piastri è partito sornione. 30 giri per lui con la McLaren MCL40 e un anonimo sesto tempo. E' chiaro, però, come il team campione del mondo stia facendo prove sul dispiegamento d'energia durante il giro e non abbia per ora intenzione di mostrare alcunché dal punto di vista delle prestazioni.
Carlos Sainz è stato per ora il più attivo in pista con quasi 50 giri effettuati. La Williams deve recuperare il tempo perso per non aver girato nello Shakedown di Barcellona e la FW48 sta già dando buoni segnali dal punto di vista della robustezza. Molto attiva - come al solito - anche Racing Bulls. Liam Lawson, ottavo, ha fatto 45 giri ed è il secondo più attivo di giornata.
Audi continua a lavorare sulle novità, dunque sulle pance, sull'ala anteriore e sulla zona davanti all'imbocco delle pance, diventata più raffinata rispetto allo Shakedown di Barcellona. Aston Martin continua a sembrare in difficoltà. Anche oggi è a quasi 5 secondi da Russell e l'impressione è che il motore Honda sia piuttosto sgonfio di potenza.
Chiude la classifica la Cadillac, che oggi ha provocato la prima e per ora unica bandiera rossa della mattinata. Valtteri Bottas è stato costretto a parcheggiare la sua monoposto a bordo pista a causa di un guasto e non è ancora riguadagnato il tracciato. Il finlandese è fermo a 8 giri compiuti sino a ora.
|#
|Pilota
|Gap
|Tempo
|Gomma
|1
|George Russell
|1:33.918
|
0G7Pit stop
|2
|Lewis Hamilton
|+0.291
|1:34.209
|
4G7Pit stop
|3
|Max Verstappen
|+1.423
|1:35.341
|
2G6Pit stop
|4
|Oliver Bearman
|+2.054
|1:35.972
|
0G7Pit stop
|5
|Franco Colapinto
|+2.956
|1:36.874
|
0G7Pit stop
|6
|Oscar Piastri
|+2.981
|1:36.899
|H
0G6Pit stop
|7
|Carlos Sainz
|+3.268
|1:37.186
|
5G7Pit stop
|8
|Liam Lawson
|+3.320
|1:37.238
|
0G5Pit stop
|9
|Gabriel Bortoleto
|+4.333
|1:38.251
|H
0G7Pit stop
|10
|Lance Stroll
|+4.505
|1:38.423
|
0G6Pit stop
|11
|Valtteri Bottas
|+6.363
|1:40.281
|
5G3Pit stop
