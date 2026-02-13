F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 3, ore 10: Mercedes subito al top, poi Hamilton

L'ultimo giorno del primo test di Formula 1 sul tracciato di Sakhir, in Bahrain, è iniziato questa mattina alle ore 8:00 italiane e ha subito avuto come protagonista la Mercedes.

Se ieri mattina la Freccia d'Argento era stata costretta a fare appena 3 giri con Andrea Kimi Antonelli prima di sostituire la power unit a causa di un problema, stamattina George Russell è riuscito a percorrere 33 giri in un paio d'ore e a cogliere sia il miglior tempo provvisorio di giornata che quello assoluto della tre giorni di prove.

Il britannico è stato il primo ad abbattere il muro dell'1'34", fermando il cronometro in 1'33"918 con mescole C3, considerate le Soft in questo test. Come al solito ricordiamo che i tempi di questo test sono da prendere con le pinze: l'obiettivo dei team è continuare a sgrezzare le monoposto e prendere confidenza con le tattiche d'utilizzo e ricarica dell'energia elettrica che da quest'anno contribuirà tanto a spingere le vetture di nuova generazione.

Rimanendo sull'aspetto cronometrico, arrivano segnali incoraggianti da Lewis Hamilton. Il 7 volte campione del mondo ha impiegato poco a mettersi al virtuale inseguimento della W17 di Russell. Dopo aver commesso un errore nel suo primo giro più spinto, ne ha fatto un altro arrivando a 291 millesimi dal riferimento del connazionale ed ex compagno di squadra.

La Ferrari è entrata in pista stamane con due evidenti rastrelli posti dietro le ruote posteriori. L'intento è raccogliere dati aerodinamici e continuare a capire in che modo evolvere la SF-26, che continua a essere una delle monoposto all'apparenza con più margine di cambiamento in vista dei prossimi test.

Dopo i botti verbali di ieri sera, Max Verstappen è tornato al volante della Red Bull RB22 piazzando il terzo tempo, anche se a 1"4 dal crono di riferimento. Max ha percorso lo stesso numero di giri di Hamiton, ovvero 34. Dietro di lui una monoposto motorizzata Ferrari, la Haas di Oliver Bearman. Il britannico è a 2" dalla Mercedes, ma precede di quasi 1 secondo l'Alpine di Franco Colapinto.

Oscar Piastri è partito sornione. 30 giri per lui con la McLaren MCL40 e un anonimo sesto tempo. E' chiaro, però, come il team campione del mondo stia facendo prove sul dispiegamento d'energia durante il giro e non abbia per ora intenzione di mostrare alcunché dal punto di vista delle prestazioni.

Carlos Sainz è stato per ora il più attivo in pista con quasi 50 giri effettuati. La Williams deve recuperare il tempo perso per non aver girato nello Shakedown di Barcellona e la FW48 sta già dando buoni segnali dal punto di vista della robustezza. Molto attiva - come al solito - anche Racing Bulls. Liam Lawson, ottavo, ha fatto 45 giri ed è il secondo più attivo di giornata.

Audi continua a lavorare sulle novità, dunque sulle pance, sull'ala anteriore e sulla zona davanti all'imbocco delle pance, diventata più raffinata rispetto allo Shakedown di Barcellona. Aston Martin continua a sembrare in difficoltà. Anche oggi è a quasi 5 secondi da Russell e l'impressione è che il motore Honda sia piuttosto sgonfio di potenza.

Chiude la classifica la Cadillac, che oggi ha provocato la prima e per ora unica bandiera rossa della mattinata. Valtteri Bottas è stato costretto a parcheggiare la sua monoposto a bordo pista a causa di un guasto e non è ancora riguadagnato il tracciato. Il finlandese è fermo a 8 giri compiuti sino a ora.

# Pilota Gap Tempo Gomma 1 George Russell 1:33.918 M 0 G 7 Pit stop 2 Lewis Hamilton +0.291 1:34.209 S 4 G 7 Pit stop 3 Max Verstappen +1.423 1:35.341 S 2 G 6 Pit stop 4 Oliver Bearman +2.054 1:35.972 S 0 G 7 Pit stop 5 Franco Colapinto +2.956 1:36.874 S 0 G 7 Pit stop 6 Oscar Piastri +2.981 1:36.899 H 0 G 6 Pit stop 7 Carlos Sainz +3.268 1:37.186 M 5 G 7 Pit stop 8 Liam Lawson +3.320 1:37.238 M 0 G 5 Pit stop 9 Gabriel Bortoleto +4.333 1:38.251 H 0 G 7 Pit stop 10 Lance Stroll +4.505 1:38.423 S 0 G 6 Pit stop 11 Valtteri Bottas +6.363 1:40.281 S 5 G 3 Pit stop