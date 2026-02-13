F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 3: Mercedes al top con Antonelli. Ferrari terza

Il primo dei due test pre-stagionali di Formula 1 a Sakhir, in Bahrain, è terminato nel pomeriggio di oggi e ha visto la Mercedes riscattare la mezza giornata persa ieri mattina.

La Casa della Stella a tre punte ha piazzato nelle prime due posizioni della classifica di giornata e in quella generale dei tre giorni i suoi due piloti, con Andrea Kimi Antonelli davanti a George Russell.

Il pilota bolognese, subentrato al britannico al volante della W17 nella sessione pomeridiana, ha fermato il cronometro in 1'33"669, facendo meglio di 249 millesimi rispetto a Russell. Va sottolineato come George abbia ottenuto il suo riferimento con una pista più calda (36 gradi contro i 29,5 trovati da Andrea Kimi) e meno gommata rispetto al compagno di squadra.

imane il fatto che dopo i problemi emersi ieri, la Mercedes oggi è riuscita a inanellare 127 giri complessivi, che è il dato più significativo contando che i crono sono destinati a scendere già nel prossimo test che si terrà dal 18 al 20 di febbraio sempre sul tracciato di Sakhir.

Dietro i due piloti Mercedes ecco Lewis Hamilton con la Ferrari. Il 7 volte iridato ha avuto l'occasione di guidare la SF-26 per tutta la giornata, ottenendo il terzo crono di giornata a mezzo secondo da Antonelli. Per il team di Maranello tante prove su mescole C3, per poi provare anche le C2 (Medium) e le C1 (Hard) nella parte conclusiva del turno pomeridiano.

La SF-26 ha anche provocato una delle due bandiere rosse di giornata, ma solo per una prova di pescaggio. Hamilton, a 10 minuti dal termine di questi test, ha parcheggiato la Rossa tra curva 7 e curva 8, ma non a causa di un guasto alla monoposto. Per questo motivo la Ferrari può essere soddisfatta: non ha mai avuto problemi seri in questa tre giorni toccando i 150 giri fatti (quasi 3 GP), aspettando la prossima dove invece tutti quanti saranno costretti a spingere di più per preparare i primi gran premi della stagione e capire le novità che introdurranno sulle rispettive monoposto.

Nel corso del pomeriggio è migliorato anche Oscar Piastri, il quale ha avuto a completa disposizione la McLaren MCL39. L'australiano è stato il pilota più attivo in pista con oltre 150 giri, andando a sfiorare i tre gran premi come distanza effettuata in 8 ore. Il team di Woking ha lavorato molto su gomme Hard, provando long run al pari della Mercedes. La power unit di Brixworth che equipaggia anche la MCL40 non solo fa discutere, ma continua a essere la più temuta dagli avversari.

Quinto e sesto tempo per i due piloti della Red Bull, con Max Verstappen più rapido di Isack Hajar di 3 decimi. L'olandese è sceso in pista nel corso della mattina e poi ha lasciato il volante della RB22 al parigino nel pomeriggio ed è evidente come nessuno dei due abbia provato a spingere di più. I distacchi dal tempo di antonelli sono per entrambi oltre il secondo e mezzo.

Tra i team di seconda fascia continua a far vedere buone cose la Haas, con Esteban Ocon e Oliver Bearman rispettivamente settimo e nono, inframezzati dall'Alpine A526 di Franco Colapinto. L'argentino è stato uno dei più attivi oggi, andando ben oltre i 100 giri effettuati, ma si è anche reso protagonista di una singolare prova di partenza, finendo quasi a muro sul rettilineo dopo aver perso il posteriore. Poche centinaia di metri più tardi, ha parcheggiato la monoposto di Enstone a bordo pista, probabilmente a causa di un guasto.

Audi completa la Top 10 con Nico Hulkenberg al volante della R26. Il tedesco ha preso il posto di Gabriel Bortoleto - 14esimo e sceso in pista al mattino - continuando lo sviluppo e la comprensione delle nuove pance e della nuova ala anteriore introdotte in questi tre giorni di test.

La Williams non ha dato segni importanti dal punto di vista cronometrico, ma ha girato tanto, mostrando come l'aver saltato lo Shakedown di Barcellona non abbia influito più di tanto nel suo avvio di stagione. Alexander Albon e Carlos Sainz hanno ottenuto rispettiviamente l'11esimo e il 13esimo tempo, mentre tra loro troviamo la Racing Bulls affidata a Liam Lawson. Oggi il neozelandese è andato ben oltre i 100 giri effettuati.

Arriviamo così alle note meno liete di questi test. Aston Martin si è fermata a 69 giri dopo tante prove di valutazione sui cofani motore. L'obiettivo era capire quale possa essere il migliore per fare respirare meglio il V6 Honda. Sono state provate due feritoie differenti: una a branchia e una a mezzo cono, ma senza aperture intermedie.

Penultimo e ultimo posto per i piloti di Cadillac, con Valtteri Bottas che nel corso della mattina ha provocato la prima delle due bandiere rosse di giornata fermandosi in pista a causa di un problema al raffreddamento della power unit Ferrari. Solo 37 i giri fatti dall'ex pilota di Mercedes e Sauber, mentre Sergio Perez ne ha fatti 62, dunque oltre un gran premio.

Ora i team avranno tempo per studiare i dati raccolti in questi tre giorni di test e per preparare le monoposto per il secondo e ultimo test, che si terrà sempre in Bahrain. Sarà molto importante perché quasi tutti porteranno diverse novità tecniche e i propulsori non saranno più gestiti con parsimonia. Inoltre, dopo alcuni giorni di pista, team e piloti potrebbero avere idee più chiare sull'utilizzo e il recupero di energia tramite la MGU-K: anche questo dovrebbe portare all'abbassamento sensibile dei tempi sul giro.

F1 2026 - Test Bahrain 1 - Classifica finale del Giorno 3

# Pilota Gap Tempo Gomma 1 Andrea Kimi Antonelli 1:33.669 H 13 G 7 Pit stop 2 George Russell +0.249 1:33.918 H 21 G 8 Pit stop 3 Lewis Hamilton +0.540 1:34.209 M 7 G 26 Pit stop 4 Oscar Piastri +0.880 1:34.549 H 20 G 19 Pit stop 5 Max Verstappen +1.672 1:35.341 S 10 G 9 Pit stop 6 Isack Hadjar +1.941 1:35.610 S 9 G 7 Pit stop 7 Esteban Ocon +2.084 1:35.753 S 5 G 8 Pit stop 8 Franco Colapinto +2.137 1:35.806 S 7 G 21 Pit stop 9 Oliver Bearman +2.303 1:35.972 M 16 G 14 Pit stop 10 Nico Hulkenberg +2.622 1:36.291 S 4 G 4 Pit stop 11 Alex Albon +3.124 1:36.793 S 3 G 6 Pit stop 12 Liam Lawson +3.139 1:36.808 S 1 G 17 Pit stop 13 Carlos Sainz +3.517 1:37.186 H 35 G 13 Pit stop 14 Gabriel Bortoleto +3.867 1:37.536 S 8 G 13 Pit stop 15 Lance Stroll +4.496 1:38.165 S 3 G 15 Pit stop 16 Valtteri Bottas +5.103 1:38.772 M 15 G 8 Pit stop 17 Sergio Pérez +5.582 1:39.251 H 23 G 6 Pit stop