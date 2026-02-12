F1 2026 | Test Bahrain 1, Day 2: Ferrari al top con Leclerc. Primi problemi per Mercedes

Anche il secondo giorno di test pre-stagionali di Formula 1 in Bahrain è andato in archivio e se ieri era stata la McLaren a chiudere davanti a tutti, questa volta è stato il turno della Ferrari.

Charles Leclerc ha messo la SF-26 in cima alla lista dei tempi con il crono di 1'34"273, precedendo di oltre mezzo secondo il primo degli inseguitori, il campione del mondo Lando Norris al volante della McLaren MCL40.

Come ormai andiamo sottolineando dalla mattina di ieri, i tempi non sono affatto rappresentativi. Basti pensare che oggi Leclerc è riuscito a fare meglio del crono ottenuto ieri da Norris nel momento meno favorevole, ossia al mattino, con la pista affetta da temperature elevate e resa sporca dalla sabbia.

Non è tutto, perché nel pomeriggio né Leclerc, né tanto meno Lando Norris hanno migliorato i rispettivi crono, nonostante la pista fornisse condizioni perfette per migliorare i riferimenti. Questo è un chiaro indice di come i team non stiano cercando i tempi, né stiano realmente spingendo ricalcando quello che potrebbero fare in un fine settimana di gara.

Sono ancora tutti concentrati nelle valutazioni aerodinamiche, nel capire bene come e dove sfruttare l'energia garantita dalla MGU-K e il modo migliore per riuscire a ricaricare le batterie.

Leclerc e Norris, rispettivamente primo e secondo di giornata, sono anche stati i piloti più attivi in pista. Il campione del mondo in carica ha fatto ben 149 giri, ossia quasi 3 gran premi. Il monegasco ne ha fatti 10 in meno, 139. Leclerc ha lavorato molto con mescole C3, passando alle C1 nella parte finale di giornata e facendo un long run interessante. Norris, invece, ha fatto diversi long run con le C2 (Medium).

Nel pomeriggio pochi piloti si sono migliorati. Tra questi Oliver Bearman, capace di portare la Haas VF-26 in terza posizione, staccata di 1"1 dalla Ferrari SF-26 di Charles Leclerc. Il britannico ha inanellato a sua volta 130 giri, terzo pilota più attivo di giornata e ultimo a superare quota 100 giri.

Dietro di lui ecco George Russell, che ha potuto usufruire della W17 dotata di una nuova power unit. Il team di Brackley è stato costretto a cambiare il motore stamattina, dopo appena 3 giri fatti da Andrea Kimi Antonelli. Dopo aver notato un guasto, ha deciso per la sostituzione del cuore della Freccia d'Argento. Così facendo, l'italiano ha perso tutta la sessione mattutina e ha chiuso ultimo di giornata con appena 3 giri fatti e nessun tempo. Russell, invece, ha fatto peggio di Bearman, ma per soli 7 centesimi.

Interessante il lavoro svolto da Russell, il quale ha avuto più volte modo di migliorarsi nel corso della sessione pomeridiana, ma preferendo alzare il piede in determinati punti della pista per non dare riferimenti.

Anche Red Bull ha avuto diversi problemi da risolvere. Oltre a una perdita idraulica, il team è risultato in ritardo anche nel programma previsto per ieri sera e ha così dovuto gettare al vento l'intera sessione mattutina. Isack Hadjar ha potuto fare solo un installation lap, per poi girare con costanza nel pomeriggio e raggiungere il numero di 87 passaggi. Per il parigino anche il quinto tempo di giornata, ma i 2"2 da Leclerc mostrano come il team di Milton Keynes abbia pensato a lavorare per recuperare il tempo perso, più che a cercare tempi che potessero generare sensazione.

Giornata finalmente priva di problemi per Audi. Sia Nico Hulkenberg (decimo) che Gabriel Bortoleto (sesto) sono riusciti a fare tanti giri, per un complessivo di 114 di giornata. La R26 continua le valutazioni aerodinamiche dopo l'introduzione delle nuove pance e dell'ala anteriore molto diversa rispetto a quella vista nello Shakedown di Barcellona.

Alpine porta a casa il settimo crono di giornata con Pierre Gasly, autore di 97 giri e più lento di 6 centesimi rispetto a Bortoleto. Per Cadillac una giornata interessante, anche se inframezzata dalle uniche due bandiere rosse esposte oggi. A 10 minuti dall'inizio della giornata odierna, Sergio Perez (15esimo alla fine) è rimasto fermo in pista, provocando la prima. Valtteri Bottas - ottavo - ha portato i commissari ad esporre la seconda dopo aver perso parte di uno specchietto retrovisore che, fortunatamente, non ha colpito la Williams di Carlos Sainz che la seguiva.

A proposito del team di Grove, Alexander Albon e Carlos Sainz hanno colto rispettivamente il nono e il 12esimo tempo di giornata, mettendo insieme ben 131 giri. La FW48 è in sovrappeso e lo andrà a perdere passo dopo passo nei primi 3 gran premi della stagione. Nel frattempo, il team è concentrato a fare i chilometri che non è riuscita a fare in pista - ma solo al simulatore - nello Shakedown di Barcellona.

Detto del decimo posto di Hulkenberg, Racing Bulls ha girato sia con Arvid Lindbland, 11esimo, che con Liam Lawson, 13esimo. La VCARB03 ha fatto 133 giri, e si tratta dell'ennesimo ottimo segnale per la power unit Red Bull - Ford.

Chi invece è in difficoltà dal punto di vista del motore è Aston Martin. Alonso ha fatto quasi 100 giri oggi (98), ma Lance Stroll ha lanciato l'allarme. Secondo lui i problemi sono diversi e il distacco dai migliori si aggirerebbe attorno ai 4 secondi. Se così fosse, sarebbe un bel problema per una squadra sì nuova, ma che ha investito davvero tanto sia in infrastrutture che in uomini per essere pronta a competere in questa nuova era del Circus iridato.

F1 2026 - Test Bahrain 1 - Classifica del Giorno 2

# Pilota Gap Tempo Gomma 1 Charles Leclerc 1:34.273 S 10 G 22 Pit stop 2 Lando Norris +0.511 1:34.784 M 11 G 21 Pit stop 3 Oliver Bearman +1.121 1:35.394 S 14 G 31 Pit stop 4 George Russell +1.193 1:35.466 S 13 G 9 Pit stop 5 Isack Hadjar +2.288 1:36.561 S 12 G 12 Pit stop 6 Gabriel Bortoleto +2.397 1:36.670 S 8 G 14 Pit stop 7 Pierre Gasly +2.450 1:36.723 S 15 G 17 Pit stop 8 Valtteri Bottas +2.551 1:36.824 S 5 G 10 Pit stop 9 Alex Albon +2.956 1:37.229 M 14 G 10 Pit stop 10 Nico Hulkenberg +2.993 1:37.266 S 11 G 15 Pit stop 11 Arvid Lindblad +3.197 1:37.470 S 4 G 14 Pit stop 12 Carlos Sainz +3.319 1:37.592 S 13 G 9 Pit stop 13 Liam Lawson +3.744 1:38.017 S 15 G 8 Pit stop 14 Fernando Alonso +3.975 1:38.248 S 7 G 18 Pit stop 15 Sergio Pérez +4.380 1:38.653 S 14 G 5 Pit stop 16 Andrea Kimi Antonelli 11:54.791 S 16 G 0 Pit stop