F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio d'Italia

Ci siamo. È finalmente arrivato il weekend più atteso della stagione italiana, quello in cui i tifosi possono far sentire tutto il loro calore sulle tribune di Monza. Una tappa diversa da qualsiasi altra in calendario, resa ancora più particolare dai regolamenti di quest’anno, che porteranno la gestione energetica ad avere un ruolo centrale, cambiando dinamiche che negli ultimi anni sembravano consolidate.

Se in passato i sorpassi erano diventati sempre più complessi, sia per la difficoltà di restare in scia sia per l’efficacia ridotta del DRS dovuta alla progressiva diminuzione delle ali posteriori, quest’anno sarà invece la gestione dell’energia a dettare legge. È già chiaro alla vigilia che non sarà possibile recuperare tutta l’energia disponibile in frenata.

Questo renderà la Monza 2026 molto diversa dal passato: non ci sarà abbastanza energia per coprire l’intero giro, e proprio questa caratteristica dovrebbe facilitare i sorpassi. È anche uno dei motivi che ha spinto Mercedes a sostituire la Power Unit di Andrea Kimi Antonelli proprio qui, nonostante si tratti del suo Gran Premio di casa.

Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Eric Le Galliot

Una scelta ragionata in ottica mondiale, per anticipare l’utilizzo di un’unità fresca e massimizzare le opportunità, invece di attendere appuntamenti più avanti nel campionato come Austin. L’obiettivo non dichiarato è evitare di arrivare con troppa pressione nelle ultime gare, provando a mantenere un margine per chiudere il discorso titolo in anticipo.

Ma Monza rappresenta un crocevia anche per due squadre: McLaren e Ferrari. La scuderia di Woking arriva in Italia reduce da due vittorie consecutive, ottenute però su piste da alto carico. Come ha già sottolineato Andrea Stella, questa sarà una tappa fondamentale per valutare i progressi della MCL40 anche su un circuito che, almeno sulla carta, darà maggior risalto a punti di forza che non hanno avuto un ruolo così decisivo negli scorsi weekend.

Per la Ferrari, invece, Monza è speciale per molte ragioni: è la gara di casa, la livrea celebrerà i trent’anni dalla prima vittoria di Michael Schumacher con la Rossa, e soprattutto dovrebbe debuttare l’evoluzione della Power Unit, alla ricerca di quei cavalli necessari per sfidare la Mercedes nella seconda metà di stagione.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

GP d'Italia: i palinsesti TV e Dirette LIVE (orario italiano)

Palinsesto Sky e Now (Dirette)

Venerdì 4 settembre

Prove Libere 1: ore 13:30 - 14:30

Prove Libere 2: ore 17:00 - 18:00

Sabato 5 settembre

Prove Libere 3: ore 12:30 - 13:30

Qualifiche: ore 16:00 - 17:00

Domenica 6 settembre

Gara: ore 15:00

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Domenica 6 settembre

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Oscar Piastri, McLaren Foto di: Eric Le Galliot

GP d'Italia 2026: i numeri di Monza

Primo Gran Premio disputato: 1950

Lunghezza della pista: 5.793 metri

Numero di giri previsti: 53

Distanza di gara complessiva: 306,720 chilometri

Giro record: 1'20"901 (Lando Norris, McLaren, McLaren MCL39)