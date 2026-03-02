F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP d'Australia

Finalmente ci siamo. Il tanto atteso Mondiale di Formula 1 scatta questo fine settimana con il Gran Premio d'Australia, primo dei 24 appuntamenti dell'infinito calendario del Circus iridato.

I tre test (uno Shakedown a Barcellona e due turni di prove a Sakhir, in Bahrain) svolti sino a ora hanno dato solo un barlume di ciò che potremmo vedere all'Albert Park. Tutti i team si sono nascosti, chi più e chi meno, per poi svelare tutte le proprie carte in Australia.

Ed è per questo che l'appuntamento di Melbourne è così atteso. A oggi tutti indicano Mercedes come la monoposto da battere, anche per via di un V6 capace di mutare il rapporto di compressione a caldo che regala vantaggi prestazionali considerevoli.

George Russell, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Eppure, sino a quando non vedremo i primi tempi reali, è impossibile stilare una graduatoria che possa essere realistica. I 4 top team sembrano avere un vantaggio su tutti gli altri, così come Cadillac e Aston Martin hanno mostrato disagi evidenti nei test, ma per motivi estremamente differenti tra loro.

Nel centro gruppo, invece, la partita sembra molto aperta. Haas e Alpine potrebbero partire con un buon margine sugli altri, seguiti da Audi. Ma Williams ha un programma dimagrante per la FW48 che dovrebbe farle assumere competitività entro breve e Racing Bulls ha mostrato una solidità eccezionale.

Insomma, tutto è più che mai aperto. E' tempo di far scattare l'ultimo conto alla rovescia e poi, come sempre, che vinca il migliore. Parola alla pista.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

GP d'Australia 2026: i palinsesti televisivi (orario italiano)

Palinsesto Sky e Now (Dirette)

Venerdì 6 marzo

Prove Libere 1: ore 2:30 - 3:30

Prove Libere 2: ore 6:00 - 7:00

Sabato 7 marzo

Prove Libere 3: ore 2:30 - 3:30

Qualifiche: ore 6:00 - 7:00

Domenica 8 marzo

Gara: ore 5:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 7 marzo

Qualifiche: dalle 13:30

Domenica 8 marzo

Gara: dalle 14:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 6 marzo

Prove Libere 2: ore 5:30 - 7:00

Sabato 7 marzo

Qualifiche: ore 5:30 - 7:00

Domenica 8 marzo

Gara: ore 4:30

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto di: Mark Thompson / Getty Images

GP d'Australia 2026: tutti i numeri dell'Albert Park di Melbourne

Prima edizione del GP: 1985 (Adelaide) - 1996 (Melbourne)

Giro record: 1'24"125 (Michael Schumacher, Ferrari F2004 - vecchio layout) - 1'19'813 (Charles Leclerc, Ferrari - nuovo layout)

Numero di giri: 58

Lunghezza del circuito: 5.278 metri

Distanza di gara: 306,124 km