F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP d'Australia
Questo weekend scatta il Mondiale 2026 di F1 con il Gran Premio d'Australia. Ecco i palinsesti televisivi di Sky, NowTV e TV8, ma anche quello delle Dirette LIVE offerte da Motorsport.com per seguire tutto ciò che accadrà dentro e fuori la pista di Melbourne.
Finalmente ci siamo. Il tanto atteso Mondiale di Formula 1 scatta questo fine settimana con il Gran Premio d'Australia, primo dei 24 appuntamenti dell'infinito calendario del Circus iridato.
I tre test (uno Shakedown a Barcellona e due turni di prove a Sakhir, in Bahrain) svolti sino a ora hanno dato solo un barlume di ciò che potremmo vedere all'Albert Park. Tutti i team si sono nascosti, chi più e chi meno, per poi svelare tutte le proprie carte in Australia.
Ed è per questo che l'appuntamento di Melbourne è così atteso. A oggi tutti indicano Mercedes come la monoposto da battere, anche per via di un V6 capace di mutare il rapporto di compressione a caldo che regala vantaggi prestazionali considerevoli.
Eppure, sino a quando non vedremo i primi tempi reali, è impossibile stilare una graduatoria che possa essere realistica. I 4 top team sembrano avere un vantaggio su tutti gli altri, così come Cadillac e Aston Martin hanno mostrato disagi evidenti nei test, ma per motivi estremamente differenti tra loro.
Nel centro gruppo, invece, la partita sembra molto aperta. Haas e Alpine potrebbero partire con un buon margine sugli altri, seguiti da Audi. Ma Williams ha un programma dimagrante per la FW48 che dovrebbe farle assumere competitività entro breve e Racing Bulls ha mostrato una solidità eccezionale.
Insomma, tutto è più che mai aperto. E' tempo di far scattare l'ultimo conto alla rovescia e poi, come sempre, che vinca il migliore. Parola alla pista.
GP d'Australia 2026: i palinsesti televisivi (orario italiano)
Palinsesto Sky e Now (Dirette)
Venerdì 6 marzo
Prove Libere 1: ore 2:30 - 3:30
Prove Libere 2: ore 6:00 - 7:00
Sabato 7 marzo
Prove Libere 3: ore 2:30 - 3:30
Qualifiche: ore 6:00 - 7:00
Domenica 8 marzo
Gara: ore 5:00
Palinsesto TV8 (Differite)
Sabato 7 marzo
Qualifiche: dalle 13:30
Domenica 8 marzo
Gara: dalle 14:00
Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)
Venerdì 6 marzo
Prove Libere 2: ore 5:30 - 7:00
Sabato 7 marzo
Qualifiche: ore 5:30 - 7:00
Domenica 8 marzo
Gara: ore 4:30
GP d'Australia 2026: tutti i numeri dell'Albert Park di Melbourne
Prima edizione del GP: 1985 (Adelaide) - 1996 (Melbourne)
Giro record: 1'24"125 (Michael Schumacher, Ferrari F2004 - vecchio layout) - 1'19'813 (Charles Leclerc, Ferrari - nuovo layout)
Numero di giri: 58
Lunghezza del circuito: 5.278 metri
Distanza di gara: 306,124 km
