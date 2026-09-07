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F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Spagna

La F1 fa il suo esordio assoluto al Madring, sede del Gran Premio di Spagna 2026. Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8, ma anche quelli delle Dirette LIVE offerte da Motorsport.com.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Ferrari SF-26, filming day al Madring

Ferrari SF-26, filming day al Madring

La Formula 1 si appresta a prendere parte alla coda della stagione europea 2026 e lo fa con una novità assoluta, il Madring, una pista totalmente nuova dove praticamente nessuno ha avuto modo di girare e che da quest'anno prenderà la denominazione di Gran Premio di Spagna, avendolo sottratto al Circuit de Barcelona-Catalunya del Montmelò.

Il Madring sarà probabilmente il grande protagonista del fine settimana perché, come detto, tutti andranno alla scoperta di qualcosa di totalmente nuovo. Solo la Ferrari ha già girato sul tracciato madrileno, sfruttando i 200 chilometri messi a disposizione dal regolamento sportivo per il secondo e ultimo filming day stagionale.

In quell'occasione il Cavallino Rampante ha potuto saggiare la pista iberica, ma girando su asfalto molto sporco, con gomme Pirelli demo e a tratti con la vettura dedicata alle riprese della SF-26, quindi è difficile dire quanto i dati raccolti dalla squadra di Maranello potranno fare la differenza nel corso di questo fine settimana.

La pista presenterà inoltre un altro punto di interesse e di curiosità. Stiamo parlando della Monumental, la curva sopraelevata che presenta un banking maggiore di quello già visto sulla sopraelevata di Zandvoort. La curva ha già destato impressioni notevoli ai piloti che hanno potuto affrontarla su monoposto, ma anche su auto di serie come Carlos Sainz.

Intanto ripartirà la corsa al titolo, con Andrea Kimi Antonelli ancora leader del Mondiale e con tanti avversari che hanno in testa di provare a recuperare e arrivare alle gare americane con la possibilità di provare un sorpasso che, a oggi, sembra complesso.

Madring

Madring

Foto di: Filip Cleeren

GP di Spagna 2026: i palinsesti televisivi (orario italiano)

Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)

Venerdì 11 settembre

Prove Libere 1: 13:30 - 14:30
Prove Libere 2: 17:00 - 18:00

Sabato 12 settembre

Prove Libere 3: 12:30 - 13:30
Qualifiche: 16:00 - 17:00

Domenica 13 settembre

Gara: 15:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 12 settembre

Qualifiche: dalle 18:30

Domenica 13 settembre

Gara: dalle 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 11 settembre

Prove Libere 1: 13:00 - 14:30
Prove Libere 2: 16:30 - 18:00

Sabato 12 settembre

Prove Libere 3: 12:00 - 13:30
Qualifiche: 15:30 - 17:00

Domenica 13 settembre

Gara: 14:30

Madring

Madring

Foto di: Filip Cleeren

GP di Spagna 2026: tutti i numeri del Madring

Primo GP in F1: 2026

Lunghezza del circuito: 5.416 metri

Numero di giri: 57

Distanza di gara: 308.524 km

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