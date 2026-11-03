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F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, NowTV e TV8 del Gran Premio di San Paolo del Brasile

La F1 si trova ad affrontare l'ultimo atto della tripletta americana con il titolo Piloti già assegnato ad Antonelli, ma manca quello Costruttori. Ecco gli orari TV di Sky, NowTV e TV8, ma anche quelli delle Dirette LIVE offerte da Motorsport.com per seguire tutto istante per istante.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 3 nov 2026, 08:02

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Posizione sul muro nel garage Mercedes AMG F1 Team

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Tanto tuonò che piovve. Andrea Kimi Antonelli si è laureato campione del mondo di Formula 1 in Messico, ma il Circus iridato prosegue il suo percorso itinerante e arriva in Brasile, a Interlagos, sede dell'ultimo appuntamento della tripletta americana.

Il titolo Piloti, come detto, è andato e si trova nelle mani di Antonelli. Per Kimi il Brasile sarà l'occasione di tornare a correre spensierato, senza alcuna pressione sulle spalle, sebbene sia chiamato a portare a casa punti pesanti per la conquista del titolo Costruttori da parte di Mercedes.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Andrea Kimi Antonelli

Ma è dietro Kimi che impazza la lotta. 4 piloti provano ancora ad artigliare la piazza d'onore: Max Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il Brasile potrebbe essere la chiave di volta della stagione in tal senso, anche se aleggiano nell'aria le scorie messicane in casa Ferrari per quanto accaduto al primo giro tra Hamilon e Leclerc, che ha portato la Rossa a perdere una vittoria quasi certa dopo un via eccellente di entrambi i suoi alfieri.

Proseguirà anche la lotta per il Mondiale Costruttori, anche se Mercedes ha già iniziato il conto alla rovescia e proprio a San Paolo potrebbe trionfare, chiudendo in bellezza un 2026 da ricordare.

Anche il secondo posto sembra ormai nelle mani della Ferrari. Red Bull lotta per il terzo con la McLaren, mentre Racing Bulls sembra quasi certa di avere artigliato il quinto posto ai danni dell'Alpine. La doppia penalità comminata in Messico a Gasly e Colapinto hanno spianato la strada al team di Faenza che, pur perdendo Lindblad finito a muro, si consola con Lawson ottavo.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

GP di San Paolo del Brasile 2026: i palinsesti TV (orario italiano)

Palinsesto di Sky e NowTV (Dirette)

Venerdì 6 novembre

Prove Libere 1: 16:30 - 17:30

Prove Libere 2: 20:00 - 21:00

Sabato 7 novembre

Prove Libere 3: 15:30 - 16:30

Qualifiche: 19:00 - 20:00

Domenica 8 novembre

Gara: 18:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 7 novembre

Qualifiche: dalle 22:30

Domenica 8 novembre

Gara: dalle 21:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 6 novembre

Prove Libere 1: 16:00 - 17:30

Prove Libere 2: 19:30 - 21:00

Sabato 7 novembre

Prove Libere 3: 15:00 - 16:30

Qualifiche: 18:30 - 20:00

Domenica 8 novembre

Gara: 17:30

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

GP di San Paolo del Brasile 2026: tutti i numeri del Carlos Pace

Primo Gran Premio disputato: 1973

Lunghezza della pista: 4.309 metri

Numero di giri previsti: 71

Distanza di gara complessiva: 305.879 chilometri

Giro record: 1'10"540 (Valtteri Bottas, 2018)

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