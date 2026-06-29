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F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio di Gran Bretagna

La F1 torna subito in pista per l'ottavo appuntamento stagionale 2026, il Gran Premio di Gran Bretagna. Ecco gli orari televisivi di Sky, Now e TV8, ma anche quelli delle Dirette LIVE offerte da Motorsport.com

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Nessuna sosta per la Formula 1. Il Circus iridato torna subito in pista dopo il Red Bull Ring e lo fa a Silverstone, sede del Gran Premio di Gran Bretagna per disputare il nono appuntamento della stagione 2026.

Sulla veloce pista che può essere considerata quella di casa per Aston Martin Racing (ha le sue strutture a pochi passi dalla pista), ma anche per tutti gli altri team che difendono i colori della Union Jack, sarà proposto il fine settimana Sprint, dunque con un solo turno di prove libere, seguito al venerdì dalla Sprint Qualiying per determinare la griglia di partenza della Sprint Race.

La gara corta, che vedrà i 22 piloti compiere 100 chilometri, andrà invece in scena nel primo pomeriggio di sabato. Un gustoso - almeno sulla carta... - antipasto in vista delle Qualifiche e, quindi, della parte tradizionale di fine settimana che andrà a culminare come al solito la domenica, con la gara lunga. La più attesa.

Si arriva a Silverstone dopo il ritorno al successo di George Russell. Una vittoria che mancava da marzo, da inizio stagione, quando il britannico riuscì a vincere il Gran Premio d'Australia, quello d'apertura della stagione. Il padrone di casa ci arriva così con una spinta ulteriore dopo aver visto assottigliarsi non poco il suo ritardo dal leader del Mondiale, Andrea Kimi Antonelli, ora in vantaggio di 40 punti sul suo compagno di squadra (erano 68 prima del Gran Premio di Catalogna).

La caccia alla Mercedes continua. Su una pista per certi versi differente da quella di Spielberg, Ferrari, McLaren e Red Bull proveranno a mettersi dietro entrambe le W17 per continuare a credere nei successi di tappa e, perché no, anche nel tenere aperto un Mondiale fino a ora a fortissime tinte "silver", l'argento della Mercedes. 

GP di Gran Bretagna: i palinsesti televisivi (orario italiano)

Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)

Venerdì 3 luglio

Prove Libere 1: 13:30 - 14:30
Sprint Qualifying: 17:30 - 18:14

Sabato 4 luglio

Sprint Race: 13:00 - 14:00
Qualifiche: 17:00 - 18:00

Domenica 5 luglio

Gara: 16:00

Palinsesto TV8 (Dirette e differite)

Venerdì 3 luglio

Sprint Qualifying: 17:00 - 18:00

Sabato 4 luglio

Sprint Race: 13:00 - 14:00
Qualifiche: 17:00 - 18:00

Domenica 5 luglio

Gara: dalle 19:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 3 luglio

Prove Libere 1: 13:00 - 14:30
Sprint Qualifying: 17:00 - 18:14

Sabato 4 luglio

Sprint Race: 12:30 - 14:00
Qualifiche: 16:30 - 18:00

Domenica 5 luglio

Gara: 15:30

GP di Gran Bretagna: i numeri di Silverstone

Prima edizione del GP: 1950

Lunghezza del circuito: 5.891 metri

Numero di giri: 52

Curve: 18 (2 zone DRS)

Distanza di gara: 306.198 km

 Giro record: 1'27"097 (Max Verstappen - Red Bull)

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